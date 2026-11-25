برگزیدگان پنجمین جشنواره کشوری هنری مدارس استعداد‌های درخشان با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های هنری، تقویت خلاقیت و نوآوری و رشد همه‌جانبه توانمندی‌های فردی و گروهی دانش‌آموزان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پنجمین جشنواره کشوری هنری مدارس سمپاد در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، با مشارکت دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان از استان‌های مختلف کشور، در دو بخش اصلی و ویژه برگزار شد و برگزیدگان رشته‌های مختلف آن معرفی شدند.

این جشنواره برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با محوریت ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت و با هدف جلب مشارکت مؤثر دانش‌آموزان در فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و پژوهشی، تقویت هویت فردی و اجتماعی، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و هویت اسلامی ـ ایرانی برگزار شد.

شناسایی و حمایت از استعداد‌های هنری، تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، ترویج فرهنگ و هنر اسلامی ـ ایرانی و توسعه مهارت‌های اجتماعی و تعاملات دانش‌آموزان از طریق فعالیت‌های گروهی، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری است.

پنجمین دوره این جشنواره در چهار حوزه هنر‌های سنتی و دستی، هنر‌های تجسمی، هنر‌های آوایی و هنر‌های نمایشی برگزار شد.

در بخش اصلی انفرادی، دانش‌آموزان در رشته‌های فیلم کوتاه مستند، تذهیب، سفال، کالیگرافی، قلم‌زنی، ویترای، نقاشی‌خط، پویانمایی و عکاسی به رقابت پرداختند.

همچنین به‌منظور پاسداشت خلاقیت دانش‌آموزان در زمینه‌های متنوع هنری و فراهم‌کردن فرصت بروز استعداد‌های آنان در رشته‌های خارج از بخش اصلی جشنواره، بخش ویژه پیش‌بینی شد که در بخش انفرادی آن، آثار دانش‌آموزان در رشته‌هایی از جمله طراحی، نقاشی، نقاشی دیجیتال، چاپ دستی، خوشنویسی، کار با چوب، موسیقی، سوزن‌دوزی سنتی، زیرانداز‌های سنتی، حجم، مینا و تابلوفرش مورد ارزیابی قرار گرفت.

در حوزه هنر‌های نمایشی، تولید فیلم‌های کوتاه مستند با موضوع «رؤیای من در آینده»، اجرای نمایش‌های دانش‌آموزی با محوریت موضوعات درسی و بهره‌گیری از تکنیک‌های متنوع پویانمایی، از محور‌های مورد توجه جشنواره بود. همچنین در حوزه هنر‌های آوایی، آثار گروه‌های دانش‌آموزی در قالب سرود‌های تلفیقی، محلی و همگانی مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس شیوه‌نامه جشنواره، اصالت آثار، خلاقیت و نوآوری، کیفیت فنی و هنری، بهره‌گیری از عناصر فرهنگی و بومی ایرانی و نقش مستقیم دانش‌آموزان در فرایند خلق آثار، از جمله شاخص‌های مورد توجه در ارزیابی آثار توسط هیئت داوران متشکل از استادان و هنرمندان بود.

برگزاری جشنواره هنری مدارس سمپاد، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه عرضه توانمندی‌های هنری دانش‌آموزان، فرصتی برای پیوند فعالیت‌های علمی، آموزشی و هنری، تقویت روحیه خودباوری، تجربه کار گروهی و رشد متوازن استعداد‌های دانش‌آموزان در ابعاد مختلف تربیتی است.

پنجمین جشنواره کشوری هنری مدارس سمپاد به همت سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و به میزبانی اداره استعداد‌های درخشان این استان و دبیرخانه اجرایی جشنواره، مستقر در دبیرستان فرزانگان زنده‌یاد قاسم عبدالله‌پور شیراز، برگزار شد.

اسامی برگزیدگان و مدارس محل تحصیل آنان در بخش‌های مختلف پنجمین جشنواره کشوری هنری مدارس سمپاد، در وبگاه سازمانی ملی پرورش استعداد‌های درخشان به نشانی sampad.gov.ir قابل مشاهده است.