دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با ثبت بالاترین شاخص‌های شناسایی بیماران دیابتی و مبتلا به فشار خون بالا، در رتبه پنج کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گفت: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت، این دانشگاه با ثبت بالاترین شاخص‌های شناسایی بیماران دیابتی و مبتلا به فشار خون بالا، در صدر دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب پنج کشور قرار گرفت.

خادمی افزود: این ارزیابی با مقایسه عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی یاسوج، شیراز، بوشهر، فسا، لارستان، هرمزگان، گراش و جهرم انجام شده و نتایج آن بیانگر عملکرد موفق حوزه بهداشت استان در اجرای برنامه‌های غربالگری و بیماریابی فعال است.

وی ادامه داد: شناسایی زودهنگام بیماری‌های غیرواگیر از محورهای اصلی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است که با هدف پیشگیری از عوارض بیماری‌ها، ارتقای سلامت جامعه و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی اجرا می‌شود.

مسئول روابط عمومی دانشگاه یاسوج گفت: این دستاورد حاصل تلاش مجموعه مدیریتی دانشگاه از جمله معاونت بهداشت دانشگاه، مرکز بهداشت بویراحمد، پزشکان خانواده، مراقبان سلامت، بهورزان و سایر اعضای تیم سلامت در ارائه خدمات سطح یک و شناسایی افراد در معرض خطر است.