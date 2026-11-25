به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، در نامه‌ای رسمی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت، سرپرست وزارت نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، با هشدار نسبت به احتمال زمین‌گیر شدن صنعت فولاد در پی جهش ۷۳ برابری نرخ گاز در سالیان اخیر، کاهش نرخ گاز مصرفی این صنعت به سطح کشور‌های تولیدکننده نفت و گاز منطقه نظیر قطر و عربستان سعودی یا دست‌کم تثبیت آن در نرخ سه‌ماهه نخست سال جاری (۱۰،۷۷۴ تومان به ازای هر مترمکعب) برای ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۵ را خواستار شد.

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در خصوص وابستگی ساختاری صنعت فولاد ایران به گاز طبیعی و از بین رفتن مزیت نسبی این صنعت در این نامه می‌گوید: «صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از ارکان بنیادین تولید ملی، اشتغال پایدار و توسعه صنعتی کشور، از حیث ساختاری بر مبنای مزیت نسبی در حوزه گاز طبیعی، به جایگاه فعلی یعنی دهمین صنعت بزرگ فولاد جهان رسیده است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد تولید فولاد ایران بر پایه روش احیاء مستقیم (تولید آهن اسفنجی) و با بهره‌گیری از گاز طبیعی به عنوان عامل احیاکننده آهن استوار است. این ویژگی فنی و ساختاری سبب شده است که گاز طبیعی برای فولادسازان ایرانی صرفاً یک سوخت متعارف نباشد، بلکه نهاده‌ای حیاتی و جایگزین‌ناپذیر در فرآیند تولید محسوب شود. متأسفانه روند شتابان و غیرمنطقی افزایش نرخ گاز در سال‌های اخیر در کنار محدودیت‌های شدید مصرف گاز، مزیت نسبی این صنعت راهبردی را به‌کلی از میان برده و تداوم این رویه بی‌تردید به زمین‌گیر شدن کامل زنجیره فولاد کشور منجر خواهد شد.»

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در خصوص گران‌تر بودن گاز مصرفی فولادسازان ایرانی نسبت به تمامی کشور‌های نفت و گاز خیز منطقه و جهان و خطای الگوبرداری از هاب‌های اروپایی در این نامه تصریح می‌کند: «بر اساس مستندات آماری، بررسی تطبیقی نرخ گاز مصرفی صنعت فولاد ایران با سایر کشور‌های تولیدکننده نفت و گاز بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادله نشان می‌دهد که فولادسازان ایرانی با پرداخت ۱۴ سنت به ازای هر مترمکعب در نرخ نهایی مردادماه و ثبت رقم حیرت‌انگیز ۴۴ سنت در معاملات گاز در بورس انرژی ایران در پاییز ۱۴۰۵، گران‌ترین گاز صنعتی را در میان تمامی کشور‌های دارنده ذخایر هیدروکربنی منطقه و جهان خریداری می‌کنند. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای و جهانی ما گاز مورد نیاز صنایع خود را با نرخ‌های به‌مراتب پایین‌تری تأمین می‌کنند؛ به‌طوری‌که نرخ گاز صنعتی در قطر ۴.۴۲ تا ۶.۱۹ سنت، در کویت ۴.۴۲ تا ۷.۰۸ سنت، در عربستان سعودی ۷.۴۳ سنت و در امارات متحده عربی (ابوظبی) ۷.۶۱ سنت به ازای هر مترمکعب است. در چنین شرایطی، گره زدن نرخ گاز صنعت فولاد ایران به هاب‌های اروپایی خطایی راهبردی و مغایر با اصول علم اقتصاد است؛ زیرا بخش اعظم قیمت گاز در اروپا ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور انتقال، مایع‌سازی و تبدیل مجدد به گاز و ریسک‌های سنگین ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین و بحران‌های خاورمیانه است و تحمیل این هزینه‌ها بر تولیدکننده ایرانی که در جوار دومین ذخایر گازی بزرگ جهان فعالیت می‌کند، عملاً توان رقابت‌پذیری کشور را در برابر رقبای منطقه‌ای و جهانی نابود می‌سازد.»

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در خصوص جهش ۷۳ برابری نرخ پایه گاز از سال ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۵ و گسست کامل آن از متغیر‌های اقتصاد کلان کشور در این نامه می‌نویسد: «علاوه بر شکاف عمیق قیمتی با کشور‌های گاز و نفت‌خیز، بررسی روند داخلی قیمت‌گذاری نیز از گسست کامل نرخ گاز از واقعیات اقتصاد ایران حکایت دارد. مطابق داده‌های پیوست، نرخ پایه گاز مصرفی صنعت فولاد که در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۶۰ تومان به ازای هر مترمکعب بود، با جهش‌های پی‌درپی به ۱۸،۹۲۷ تومان در مهرماه ۱۴۰۵ رسیده است؛ به بیان دیگر، نرخ پایه گاز این صنعت نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۷۳ برابر شده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص تورم قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور طبق آمار مرکز آمار ایران ۱۰.۶ برابر، نرخ ارز در بازار آزاد ۱۰.۸ برابر و قیمت شمش فولادی در بورس کالا تنها ۸.۱ برابر شده است. بدیهی است که این عدم تناسب فاحش میان رشد ۷۳ برابری نهاده کلیدی تولید و رشد ۸.۱ برابری قیمت فولاد، حاشیه سود بنگاه‌ها را به محاق برده و ادامه حیات واحد‌های فولادی را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.»

این انجمن در خصوص قرار گرفتن صنعت فولاد در صف اول قطعی‌ها و محدودیت‌های انرژی با وجود سهم ۶ درصدی از کل مصرف گاز کشور در این نامه خاطرنشان می‌کند: «نکته تأسف‌بارتر آنکه این جهش بی‌سابقه نرخ گاز در شرایطی روی می‌دهد که صنعت فولاد ایران به عنوان نخستین قربانی ناترازی انرژی، همواره در صف اول اعمال محدودیت‌ها و قطعی‌های گاز قرار می‌گیرد؛ در حالی که کل این صنعت راهبردی و مادر (از مرحله سنگ آهن گرفته تا تولید محصولات نهایی فولادی) تنها ۶ درصد از گاز مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، فولادسازان کشور ناچارند هم گران‌ترین گاز را در میان تمامی کشور‌های دارنده ذخایر نفت و گاز بخرند و هم ناپایدارترین جریان تأمین انرژی را تجربه کنند که این تضاد آشکار، فشار مضاعفی بر تولید، بهره‌وری و تاب‌آوری بنگاه‌های صنعتی تحمیل کرده است.»

انجمن فولاد آلیاژی در خصوص راهکار‌های اجرایی کاهش نرخ گاز یا تثبیت آن در سطح سه‌ماهه نخست سال جاری در پایان این نامه می‌افزاید: «با عنایت به مراتب فوق و به منظور صیانت از تولید ملی، جلوگیری از توقف خطوط تولید، حفظ جایگاه صادراتی صنعت فولاد و جلوگیری از آسیب جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور، از آن مقامات محترم استدعا دارد دستور فرمایید نرخ گاز مصرفی صنعت فولاد به سطح کشور‌های تولیدکننده نفت و گاز منطقه نظیر قطر و عربستان سعودی کاهش یابد. چنانچه در مقطع کنونی امکان برابرسازی این نرخ با کشور‌های نفت‌خیز منطقه فراهم نیست، خواهشمند است همانند سه‌ماهه نخست سال جاری، نرخ گاز مصرفی صنعت فولاد برای ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۵ در سطح ۱۰،۷۷۴ تومان به ازای هر مترمکعب تثبیت شود و برای سال آینده نیز افزایشی منطقی و متناسب با واقعیات صنعت فولاد و شاخص‌های اقتصاد کلان کشور در نظر گرفته شود.»