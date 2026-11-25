فرماندار ویژه بروجرد گفت: در جنگ تحمیلی دوم و سوم به ۸۸۱ واحد مسکونی، تجاری و اداری در این شهرستان خسارت وارد شد که تاکنون ۲۷ واحد احداث و ۱۹ واحد نیز مقاوم‌سازی شده است.

خسارت به ۸۸۱ واحد مسکونی بروجرد در جنگ تحمیلی دوم و سوم

خسارت به ۸۸۱ واحد مسکونی بروجرد در جنگ تحمیلی دوم و سوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قدرت‌اله ولدی امروز چهارم آذرماه در یادواره شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم بروجرد که با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در سینما فلسطین برگزار شد، گفت: در جنگ تحمیلی دوم و سوم به ۸۸۱ واحد مسکونی، تجاری و اداری در این شهرستان خسارت وارد شد.

وی ادامه داد: از این تعداد تاکنون ۲۷ واحد احداث و ۱۹ واحد نیز مقاوم‌سازی شده است.

به گفته فرماندار بروجرد در حوزه جبران خسارت‌های واردشده به املاک، تاکنون ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۵۰ نفر از آسیب‌دیدگان پرداخت و روند پیگیری برای بازسازی و جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده ادامه دارد.

ولدی با اشاره به آمار شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم در این شهرستان بیان کرد: در جنگ تحمیلی دوم و سوم ۶۳ نفر به شهادت رسیدند و ۵۰۶ نفر مجروح شدند که مصدومان در چهار بیمارستان پذیرش و تحت درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه پنج نفر از شهدای این حوادث از دانش‌آموزان و نوجوانان بودند، بر ضرورت توجه به خانواده‌های شهدا، ایثارگران و آسیب‌دیدگان تاکید کرد.

ولدی همچنین پیگیری احداث مجتمع توانبخشی و خدمات رفاهی ایثارگران را از نیاز‌های مهم شهرستان دانست و بیان کرد: پایش سلامت ایثارگران نیز باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا خدمات مورد نیاز این قشر به شکل مناسب‌تری ارائه شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان نیز در این یادواره با اشاره به بازگشت ایرانیان خارج از کشور در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم اظهار کرد: حدود ۶۰۰ هزار نفر از ایرانیان ساکن خارج از کشور در این دوران به میهن بازگشتند که این موضوع نشان‌دهنده بصیرت، آگاهی و پایبندی مردم به خاک و وطن است.

سردار نعمت‌اله باقری با بیان اینکه یکی از دستاورد‌های این جنگ‌ها تقویت خودباوری ملی بوده است، افزود: امروز به این باور رسیده‌ایم که در تنگه هرمز ما تعیین می‌کنیم چه کسی اجازه عبور داشته باشد و ملت ایران به این خودباوری دست یافته است که تصمیم‌گیرنده درباره سرنوشت کشور خود است، نه آمریکا.

وی ادامه داد: مردم ایران ۴۷ سال شرایط دشوار و فشار‌های مختلف را تحمل کرده‌اند، اما امروز به توانایی و جایگاه خود باور دارند و مسئولان باید مراقب این سرمایه ارزشمند و خودباوری ملی باشند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان بصیرت و دشمن‌شناسی ملت ایران را از عوامل نگرانی دشمنان دانست و گفت: یکی از جلوه‌های این بصیرت، حضور مردم در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور و همراهی با آرمان‌های انقلاب است.

سردار باقری با اشاره به برگزاری همایش جان‌فدای ۲ در لرستان بیان کرد: بیش از ۱۶۷ هزار نفر در این همایش در استان شرکت کردند که این حضور نشان‌دهنده روحیه ایثار، آمادگی و پایبندی مردم به دفاع از میهن است.

وی با اشاره به حضور مردم در میدان پس از شهادت امام شهید، افزود: پس از این اتفاق، شاهد حضور پرشور مردم در میادین و حمایت از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بودیم که بخشی از این حضور در قالب پویش جان‌فدا نمود پیدا کرد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با بیان اینکه استقبال گسترده مردم از این پویش، ضرورت سازماندهی داوطلبان را دوچندان کرد، یادآور شد: پس از ثبت‌نام و سازماندهی نیرو‌های جان‌فدا، آموزش این افراد در دستور کار قرار گرفت و امروز این آموزش‌ها در حال اجرا است.

سردار باقری با اشاره به تردید دشمنان درباره توانمندی‌های دفاعی ایران، تصریح کرد: زمانی که پهپاد شاهد ۱۳۶ رونمایی شد، دشمنان آن را غیر واقعی و حتی فتوشاپ می‌دانستند، اما در جنگ رمضان توانمندی و تأثیرگذاری این پهپاد را به‌روشنی مشاهده کردند.

وی ادامه داد: امروز نیز برخی تلاش می‌کنند حضور داوطلبان جان‌فدا را اقدامی صرفاً نمادین و غیرواقعی جلوه دهند، در حالی که سازماندهی و آموزش این نیرو‌ها در حال انجام است و این ظرفیت مردمی می‌تواند در دفاع از کشور نقش‌آفرین باشد.