به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل این موسسه در سفری کوتاه به استان مرکزی به همراه امیرحسین زاهدی مدیر امور سینماهای موسسه سینماشهر، احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه، مسئول دفتر نماینده مردم شهرستان، حسین محمودی فر مشاور پروژه و مهندس اسدی مدیر پروژه از مراحل ساخت مجتمع فرهنگی، تجاری کیان به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه فرهنگی و تجاری استان مرکزی در شهرستان ساوه بازدید کرد.

پس‌ازاین بازدید و در نشستی که با حضور مسئولان و هنرمندان شهرستان صورت گرفت مهندس اسدی مدیر پروژه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مجتمع در حال ساخت با اشاره به فرایند طی شده پیرامون احداث مجموعه گفت: این پروژه پیش‌ازاین به‌صورت نیمه راکد باقی‌مانده بود و فعالیت چندانی انجام‌نشده بود. ما از ابتدای سال ۱۴۰۴ مسئولیت پروژه را بر عهده گرفتیم و از آن زمان، کار به‌صورت فازبندی آغاز شد، در حال حاضر اسکلت و نمای خارجی مجموعه انجام‌شده و منتظر عقد قرارداد با شرکت‌های سینمایی برای اجرای تزئینات داخلی، آکوستیک، نصب صندلی‌ها و سایر تجهیزات هستیم.

وی با اشاره به تزریق سرمایه برای پیش برد و افتتاح مجتمع نیز بیان کرد: با توجه به جلساتی که با شرکت مجری داشتیم، در صورت تأمین سرمایه، چه از طریق دریافت وام، فروش املاک یا ورود سرمایه‌گذار، حدود سه تا چهار ماه برای تکمیل پروژه زمان نیاز داریم. طبق برآورد شرکت، عملیات داخلی مجموعه در همین بازه قابل انجام و تحویل خواهد بود؛ اما اگر شرایط تأمین نقدینگی فراهم نشود، طبیعتاً افتتاح مجموعه به تعویق می‌افتد. در حال حاضر به‌صورت هم‌زمان سه مسیر را دنبال می‌کنیم: فروش ملک، درخواست تسهیلات و جذب سرمایه‌گذار. در صورت ورود سرمایه‌گذار نیز آمادگی همکاری و مشارکت داریم.

اسدی همچنین افزود: این مجموعه یک پکیج کامل تفریحی، فرهنگی و گردشگری خواهد بود. علاوه بر پردیس سینمایی که با چهار سالن شامل ظرفیت‌های ۴۰، ۶۰، ۷۰ و ۱۶۲ نفری است، بخش‌هایی مانند بازی‌های کامپیوتری، هایپرمارکت، پنج سوئیت اقامتی، رستوران در دو طبقه و فروشگاه صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان نیز در نظر گرفته‌شده است. ازنظر موقعیت مکانی، مجموعه در ابتدای شهر ساوه و در مجاورت کمربندی امام علی قرار دارد. این موقعیت به دلیل تردد مسافران از حدود ۱۰ تا ۱۵ استان، از ظرفیت مناسبی برخوردار است.

در ادامه حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر با اشاره به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در ارتقا زیرساخت‌های سینمایی و تحقق عدالت فرهنگی به‌عنوان یکی از کار ویژه‌های چهارگانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم اظهار داشت: مشارکت و نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و سینمایی استان‌های کشور، یکی از الزامات تحقق عدالت فرهنگی، تمرکززدایی و ارتقای ظرفیت‌های هنری و سینمایی در سطح ملی است. بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاری، دانش مدیریتی، خلاقیت و ظرفیت‌های اجرایی فعالان بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز احداث، تجهیز و نوسازی سینماها، پردیس‌های سینمایی در استان‌ها باشد. در این مسیر، دولت با ایفای نقش حمایتی، تسهیلگری و ایجاد بسترهای قانونی مناسب، می‌تواند مشارکت بخش خصوصی را تقویت کرده و زمینه شکل‌گیری الگوی پایدار همکاری میان دولت و سرمایه‌گذاران را فراهم آورد. بی‌تردید، توسعه این تعامل نه‌تنها به گسترش زیرساخت‌های فرهنگی و سینمایی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات فرهنگی و هنری منجر می‌شود، بلکه در رونق اقتصاد فرهنگ، ایجاد اشتغال، شکوفایی استعدادهای بومی و تقویت هویت فرهنگی استان‌های کشور نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

مدیرعامل موسسه سینماشهر همچنین با اشاره به وضعیت فعلی سینما در استان مرکزی نیز گفت: استان مرکزی با جمعیتی بالغ‌بر یک‌ و نیم میلیون نفر با 12 شهرستان است که در حال حاضر تنها ۴ شهرستان دارای سینمای فعال است و ۸ شهرستان این استان همچنان از داشتن سینما محروم هستند که امیدوارم با مشارکت و حضور مؤثر بخش خصوصی و تسهیلگری و حمایت دولتی شاهد بهره‌مندی مردم این 8 شهرستان از سینما و تماشای فیلم‌های روز بر پرده بزرگ باشیم و چراغ سینما در این شهرستان‌ها نیز روشن شود.

در ادامه نشست برخی از مسئولین و هنرمندان شهرستان حاضر در جلسه نیز به ارائه نظرات خود پیرامون وضعیت و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان و استان پرداختند.

لازم به توضیح است که پروژه فرهنگی، تجاری و گردشگری کیان با زیربنای ۱۴ هزار مترمربع به‌عنوان شاخص‌ترین مرکز فرهنگی و هنری استان مرکزی با بهره‌گیری از توان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان ساوه در حال احداث است.