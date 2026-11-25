رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران، دوم آذر پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت؛ کتاب‌های من او، ارمیا و رهش از آثار شناخته شده اوست که به ویژه در نسل جوان خوانندگان زیادی دارد.

استقبال نسل جوان از آثار رضا امیرخانی ، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران

استقبال نسل جوان از آثار رضا امیرخانی ، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران، دوم آذر پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت؛ کتاب‌های من او، ارمیا و رهش از آثار شناخته شده اوست که به ویژه در نسل جوان خوانندگان زیادی دارد.

داستان سیستان اثر دیگر امیرخانی ایست که سفر رهبر شهید انقلاب در سال ۸۱ به استان سیستان و بلوچستان را روایت می کند.