به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی ملکی با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر شرارت و قدرت‌نمایی در شهر جابان دماوند، اظهار کرد: ماموران انتظامی با توجه به حساسیت موضوع برهم زدن نظم عمومی، متهم را در استان همجوار شناسایی و با هماهنگی قضایی در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد یک قبضه سلاح کلت کمری کشف کردند که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی در پایان با هشدار به برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد قاطع پلیس با این قبیل افراد از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.