رزمایش پدافند غیرعامل با شبیه‌سازی حمله هوایی دشمن به یکی از مدارس یزد، با هدف ارزیابی میزان آمادگی در مواجهه با شرایط بحرانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رزمایش پدافند غیرعامل با محوریت شبیه‌سازی حمله هوایی به یک مدرسه، در آموزشگاه دوره اول متوسطه پسرانه حبیب طرازی ناحیه یک یزد برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد گفت: در این رزمایش، سناریوی حمله هوایی دشمن به مدرسه شبیه‌سازی شد و نحوه واکنش دانش‌آموزان، عوامل اجرایی و کادر آموزشی در شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گرفت.

غفاریان افزود: همچنین عملکرد دستگاه‌های امدادرسان و نیرو‌های انتظامی در زمینه امدادرسانی، مدیریت شرایط بحرانی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان احتمالی این حادثه فرضی بررسی شد.

وی درباره اهداف برگزاری این رزمایش و ضرورت ارتقای آمادگی مدارس در مواجهه با شرایط اضطراری توضیح داد.