دو طرح کارآفرینی و رفاهی با سرمایه‌گذاری ۲۹ میلیارد تومان در سنندج افتتاح شد, هم‌زمان با برپایی نمایشگاه مشاغل خرد و صنایع‌دستی۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال نیز برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی استان ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دو طرح کارآفرینی و رفاهی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنندج افتتاح شد.

نخستین مرکز تخصصی کارآفرینی فرش دستباف کردستان و مجموعه استخر و حمام سنتی کارگران با سرمایه‌گذاری ۲۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیدند.

عسکری بر حمایت از قالیبافان و توسعه امکانات رفاهی کارگران تأکید کرد.

سالار مرادی، نماینده مردم سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس نیز خواستار افزایش سرمایه‌گذاری مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون در کردستان شد.

ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، بر تکمیل بخش‌های باقی‌مانده مجموعه کارگران تأکید کرد و صلواتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، از ابلاغ ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به فرمانداران ۱۰ شهرستان برای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و خانگی خبر داد.

در حاشیه سفر معاون وزیر کار به کردستان نیز نمایشگاه مشاغل خرد، خانگی و صنایع‌دستی کردستان با ۴۰ غرفه در خانه کُرد سنندج برپا شد.