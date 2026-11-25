سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خنداب از دستگیری ۶ سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی و خانه‌باغ‌ها در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرگرد رضا اسدی، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خنداب، از دستگیری ۶ سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی خبر داد.

وی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرگرد اسدی افزود: مأموران پلیس آگاهی در جریان تحقیقات و اقدامات تخصصی، ۶ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی و خانه‌باغ‌های منطقه اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان خنداب در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت هشدار‌های پلیسی برای پیشگیری از سرقت، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و همکاری با پلیس، در تأمین و ارتقای امنیت جامعه مشارکت کنند.