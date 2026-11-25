نخستین دوره مسابقات قهرمانی قوی‌ترین مردان ایل استان کرمان با حضور ورزشکاران عشایری و به مناسبت هفته بسیج در شهرستان بم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرهنگ شهریار ستاری، مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه ثارالله استان کرمان، گفت: دو نفر برتر این رقابت‌ها به مسابقات کشوری قوی‌ترین مردان ایل اعزام می‌شوند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد انگیزه، نشاط و شادابی در جامعه عشایری و فراهم کردن زمینه حضور این جامعه در عرصه‌های قهرمانی ملی و بین‌المللی عنوان کرد.

سرهنگ ستاری با اشاره به اینکه عشایر حدود دو و نیم درصد جمعیت استان کرمان، معادل بیش از ۱۷۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند، افزود: عشایر همواره در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور، تولید و اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی با بیان اینکه عشایر در تأمین امنیت و تولید کشور نقش دارند، گفت: عشایر استان کرمان حدود ۳۵ درصد گوشت، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۳۰ درصد لبنیات استان را تولید می‌کنند.

در این رقابت‌ها ورزشکاران در آیتم‌های مختلفی از جمله پرتاب گوی، بلند کردن لاستیک، حمل کیسه شن و کشیدن خودرو با یکدیگر رقابت کردند و توانمندی‌های جسمانی خود را به نمایش گذاشتند.

این مسابقات با هدف شناسایی استعداد‌های ورزشی جامعه عشایری، ترویج فرهنگ پهلوانی و پاسداشت اصالت و هویت اقوام ایرانی برگزار شد.