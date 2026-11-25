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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی در دیدار مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه مساجد در جامعه، گفت: توسعه‌ی مساجد باید هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مورد توجه قرار گیرد تا نقش آنها در تربیت انسان‌های با ایمان و متعهد به خوبی ایفا شود.

آیت الله عبادی، محوریت مسجد در شکل‌گیری تمدن اسلامی را از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: دشمنان از همان ابتدای انقلاب با ایجاد فتنه‌های مختلف، ترور نیرو‌های کارآمد، تحمیل جنگ هشت‌ساله و اقدامات گوناگون تلاش کردند در مسیر تحقق اهداف انقلاب مانع‌تراشی کنند.





وی خواستار توجه به معیار‌های تخصصی در انتخاب و تربیت مدیران مساجد، فعالیت مؤثر مساجد و همکاری همه دستگاه‌ها برای رسیدگی به امور مساجد شد.