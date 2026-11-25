رئیس جمهور در نشست با دانشگاهیان مشهد گفت: ما بار‌ها با دانشجویان و دانشگاهیان، برای حل مشکلات گفت‌و‌گو کرده‌ایم تا راه حلی بیابیم، زیرا باور داریم که نخبگان و کارآفرینان می‌توانند عزت آفرین باشند و مشکلات را حل کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، دکترمسعود پزشکیان امروز چهارشنبه در نشست با دانشگاهیان مشهد در دانشگاه فردوسی این شهر اظهارکرد: امسال و پارسال با تمام ناترازی‌ها پنج درصد کاهش مصرف نسبت به سال قبل آن داشته‌ایم. اکنون ۱۵۰ میلیارد دلار انرژی مصرف کنیم و اگر فقط ۱۰ درصد، صرفه جویی داشته باشیم معادل ۹۰۰ هزار بشکه نفت، صرفه جویی خواهیم کرد.

وی افزود: به دستگاه‌های اجرایی نیز تاکید کرده‌ام برق و گاز اداره‌ها را قطع کنید، اما برق بخش تولید، قطع نشود.

رئیس جمهور ادامه داد: دانشجویان باید قاعده گفت‌و‌گو را رعایت کنند دانشجویان، دم از کرسی‌های آزاداندیشی می‌زنند، اما هنوز یاد نگرفته‌ایم کرسی آزاد اندیشی به چه معناست.

دکتر پزشکیان گفت: ما در وضعیت عادی به سر نمی‌بریم و دشمن کاری کرده است که ما با هم دعوا کنیم و او بتواند به مقصد خود برسد.

وی افزود: عزت در این نیست که من در یک اتاق پر نور بنشینم و تمام تجملات و رفاهیات در اختیارم باشد، اما یک عده‌ای فقیر باشند. ما به شدت مشکل داریم و باید شرایط را درک کنیم و برای عبور از این مشکلات نسخه علمی بنویسیم.

رئیس جمهور با تاکید بر این که که دشمن برنامه ریزی کرده تا با ایجاد دعوا و مشکلات اجتماعی در جامعه در نهایت تسلیم او شویم افزود: ما قادر خواهیم بود این ناترازی‌ها در کشور را با کمک علما و دانشگاهیان حل کنیم.

وی افزود: من تا جایی که می‌توانستم اختیارات را به استانداران تفویض کردم. حتی مجلس شورای اسلامی برخی موارد را از نظر قانونی مجاز نمی‌دانست و می‌گفت این اختیارات قابل واگذاری نیست.

رئیس جمهور گفت: معتقدم ما به درستی از قانون هیات امنای دانشگاه استفاده نکردیم و خود دانشگاهیان باعث شده‌اند که دست و پایشان در منابع مالی بسته شود. این قانون، حقوق و اعتباراتی برای دانشگاه داشته، اما خود دانشگاهیان آن را بر هم زدند و نتوانستند از آن استفاده کنند.