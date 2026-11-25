رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ورود حدود ۸۰ هزار پرونده جدید و شناسایی پرونده‌های سرگردان در دو ماه اخیر، بر ضرورت تعیین تکلیف این پرونده‌ها تا ۲۰ دی‌ماه، مدیریت هدفمند ارجاعات، تقویت ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هوشمندسازی فرآیند دادرسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عتباتی در نشست شورای مدیران قضایی دادگستری استان تهران افزود: در بخش بررسی عملکرد کمی، گزارش‌های آماری حاکی از افزایش چشمگیر پرونده‌های وارده در استان تهران است؛ به‌گونه‌ای که در دو ماه اخیر حدود ۸۰ هزار پرونده جدید وارد سیستم شده است. وی با اشاره به شناسایی پرونده‌های سرگردان بدون کلاسه یا ثبت‌نشده، بر لزوم پاسخ‌گویی سریع تمامی مجموعه‌های قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها تأکید کرد.

عتباتی خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش آمار وارده، ناشی از ورود مجدد پرونده‌ها به دلیل رفع نقص‌های غیرضروری یا قرار‌های شکلی است که باید از طریق نظارت دقیق بر فرآیند تشکیل پرونده و مدیریت صحیح ارجاعات مهار شود؛ همچنین ضرب‌الاجلی تا ۲۰ دی‌ماه برای شناسایی و تعیین تکلیف تمامی پرونده‌های سرگردان در کارتابل‌ها و شورا‌های حل اختلاف تعیین شد.

عتباتی تصریح کرد: از محور‌های کلیدی این جلسه، لزوم فعال‌سازی حداکثری شورا‌های حل اختلاف به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش بار محاکم است و مسئولیت نظارت بر شورا‌های حل اختلاف در هر حوزه بر عهده سرپرستان مجتمع‌های مربوطه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در نشست شورای مدیران قضایی تأکید شد که ارجاع به شورا‌های حل اختلاف باید هدفمند باشد تا از تبدیل این مراکز به انبار پرونده جلوگیری شود و تنها پرونده‌هایی با احتمال سازش بالا ارجاع گردند؛ همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و آموزش کادر‌های دبیرخانه‌های شورا برای تبدیل این مراکز به کانون‌های واقعی صلح و سازش تأکید شد.

عتباتی در ادامه بیان کرد: در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه، موضوع ارجاع الکترونیک و هوشمندسازی دادرسی مورد بررسی قرار گرفت و از ابزار نرم‌افزاری جدیدی برای محاسبه سریع و دقیق هزینه دادرسی رونمایی شد که با حذف محاسبات دستی و تکراری، سرعت رسیدگی را افزایش و مراجعات غیرضروری طرفین را کاهش می‌دهد. وی اظهار داشت: مقرر گردید در هر مجتمع قضایی، سفیرانی برای آموزش و استقرار این نرم‌افزار معرفی شوند و بر لزوم مدیریت صحیح کارتابل ضابطان و دقت در ارجاعات تأکید شد تا از تحمیل پرونده‌های خارج از صلاحیت به شعب جلوگیری شود.

عتباتی در بخش نظارتی جلسه با اشاره به لزوم رعایت انضباط سازمانی، بر ضرورت رویت و اقدام سریع به نامه‌های اداری در کارتابل‌های الکترونیکی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: هرگونه اهمال در این زمینه، به‌ویژه در موارد دارای فوریت امنیتی، پذیرفتنی نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر اینکه میز قضاوت سنگر دفاع از حق است، تصریح کرد: بر لزوم تقویت تعاملات سازمانی میان قضات و کارکنان تأکید می‌شود و در شرایط جاری، مدیران و کارگزاران قضایی باید با رویکردی خدمت‌محور و با بهره‌گیری از ذهن خلاق، به‌گونه‌ای عمل کنند که حق و حقوق مردم در سریع‌ترین زمان ممکن احیا شده و رضایتمندی عمومی تأمین گردد.