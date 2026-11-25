به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سلمان ساداتی‌نیا اظهار کرد: در پی اقدامات دفتر حراست و انجام بازرسی‌های لازم، محل فعالیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز شناسایی شد و پس از اخذ حکم قضایی، عملیات جمع‌آوری این تجهیزات با حضور مأموران انتظامی انجام گرفت.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط و انشعاب غیرمجاز برق این محل نیز قطع و جمع‌آوری شد.

مدیر توزیع نیروی برق شوش تصریح کرد: دستگاه‌های کشف‌شده به همراه مستندات مربوطه برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.