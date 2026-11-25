جانشین فرمانده کل انتظامی با تاکید بر آمادگی نیروی انتظامی برای مقابله با تهدید‌های دشمن و تامین امنیت داخلی گفت: نیروی انتظامی در کنار سایر نیرو‌های مسلح کشور، در این عرصه نقش موثر و مهمی ایفا می‌کند و با روحیه مجاهدت و تکلیف‌مداری، در چارچوب قانون و با تبعیت از ولایت به انجام ماموریت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم رضایی با اشاره به ماهیت و ماموریت نیروی انتظامی اظهار کرد: پلیس در همه کشور‌های جهان وجود دارد، اما منش، روش و اقدامات پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس‌های دیگر کشور‌ها متفاوت است و نیرو‌های انتظامی کشور با روحیه مجاهدت و تکلیف‌مداری، در چارچوب قانون و با روحیه انقلابی و تبعیت از ولایت به انجام ماموریت می‌پردازند.

جانشین فراجا با اشاره به تحولات و تهدید‌های منطقه‌ای و جنگ‌های تحمیلی گفت: نیروی انتظامی در کنار سایر نیرو‌های مسلح کشور، برای مقابله با تهدید‌های دشمن و تامین امنیت داخلی آمادگی دارد و در این عرصه نقش موثر و مهمی ایفا می‌کند.

پلیس در تمام ساعات و مناسبت‌ها در خدمت مردم است

وی با اشاره به گستردگی ماموریت‌های پلیس در طول شبانه‌روز و مناسبت‌های مختلف گفت: نیروی انتظامی در همه عرصه‌ها، از ساعات اولیه صبح تا شب و در ایام تعطیلات، تابستان، زمستان، ماه مبارک رمضان و مناسبت‌های مختلف، برای تامین آرامش و امنیت مردم حضور دارد.

جانشین فراجا افزود: پلیس در ایام ماه مبارک رمضان در کنار روزه‌داران، در مناسبت‌های مذهبی و مراسم احیا و در شرایط مختلفی که مردم برای انجام برنامه‌های خود حضور دارند، ماموریت تامین نظم، امنیت و آرامش را بر عهده دارد.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه امنیت مردم و آرامش آنان از اولویت‌های پلیس است، اظهار کرد: امنیت از مرز‌ها آغاز می‌شود و نیروی انتظامی در کنار تامین امنیت داخلی، در مرز‌های کشور نیز نقش مهمی در ایجاد بستر امنیت و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.

روحیه بسیجی و خدمت بی‌منت در نیروی انتظامی

وی با اشاره به جایگاه روحیه بسیجی در مجموعه انتظامی کشور گفت: بسیجی بودن به معنای خود را ندیدن و برای خدمت به مردم تلاش کردن است و نیروی انتظامی به حضور هم‌زمان بی‌تکلف و خدمتگزار ملت در سراسر کشور افتخار می‌کند.

جانشین فراجا با اشاره به تاکید امام خمینی (ره) بر پرهیز از اقدامات نمایشی و ضرورت انجام کار واقعی افزود: مسیر خدمت باید بر اساس مسئولیت، اعتقاد و عمل به تکلیف باشد و نیرو‌های انتظامی نیز با همین روحیه در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی حضور دارند.

مقابله با خودرو‌های فاقد پلاک و سلاح غیرمجاز

سردار رضایی با اشاره به ضرورت برخورد با افرادی که قوانین جاری کشور را نادیده می‌گیرند، بر مقابله با خودرو‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک‌های غیرمجاز و ساماندهی موتورسیکلت‌ها در چارچوب قانون تاکید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی، جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و مقابله با قاچاق سلاح را از دیگر اولویت‌های انتظامی دانست و خواستار همکاری و حمایت دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه اطلاعاتی، عملیاتی و پشتیبانی حقوقی، برای اجرای موثر این ماموریت‌ها شد.

سردار رضایی با اشاره به اعلام آمادگی پلیس برای تحویل سلاح‌های غیرمجاز از سوی دارندگان آن گفت: افرادی که سلاح غیرمجاز در اختیار دارند می‌توانند آن را به رده‌های انتظامی تحویل دهند و در صورت اقدام در این زمینه، در تنظیم گزارش و برخورد قانونی، تخفیف‌های موردنظر لحاظ خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت اطلاع از موارد نگهداری سلاح غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی انتظامی از جمله ۱۱۰ و دیگر مسیر‌های اطلاع‌رسانی پلیس گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

مقابله با تهدید‌های فرهنگی و اجتماعی

سردار رضایی با اشاره به آسیب‌های ناشی از برخی جرایم و تهدید‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: دشمن در عرصه جنگ نرم، باورها، اعتقادات، عزت، غیرت و ارزش‌های جامعه را هدف قرار داده و تلاش می‌کند با عادی‌سازی برخی رفتارها، به فرهنگ و هویت جامعه آسیب وارد کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر ضرورت توجه مسئولان به این موضوع، اجرای قانون و مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی در چارچوب ماموریت‌های قانونی تاکید کرد.