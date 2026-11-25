در نخستین نشست کمیته راهبری دومین رویداد ملی پایش امنیت سایبری، برگزاری رزمایش‌های تخصصی و کارگاه‌های علمی با هدف ارتقای امنیت سایبری کشور و تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارها در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، اولین نشست کمیته راهبری دومین رویداد ملی پایش امنیت سایبری به ریاست دکتر حجت رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های هماهنگ کننده و دستگاه‌های نظارتی امروز چهارشنبه (۴ آذر ۱۴۰۵) در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست، محور‌های برگزاری دومین رویداد ملی پایش امنیت سایبری با تاکید بر برگزاری رزمایش‌های تخصصی و کارگاه‌های علمی، تبیین شده و در خصوص نحوه اجرای رزمایش، اولویت بخشی امنیت سایبری در کشور، تقویت تاب آوری کسب و‌کارها، بهره‌مندی از ظرفیت‌های فعالان صنفی و انجمن‌ها در برگزاری کارگاه ها، راه اندازی دبیرخانه دائمی رویداد و تعیین تیم‌های عملیاتی، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی شد.

همچنین پیشنهاد شد تا روند‌های طی‌شده در اولین دوره همایش ملی پایش امنیت سایبری با هدف تقویت امنیت سایبری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتای ریاست جمهوری، پلیس فتا، پلیس فتا، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و... حضور داشتند.