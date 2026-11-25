به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نشست خبری کاروان ورزش دانش آموزی اعزامی به ژیمنازیاد دانش آموزان کمتر از ۱۸ سال جهان با نام «فرزندان میناب» امروز چهارشنبه (۴ آذر) در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

حمیدرضا صائبی، رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی در این نشست خبری، اظهار داشت: فدراسیون ورزش دانش‌آموزی به‌عنوان فدراسیونی چندرشته‌ای با بیش از ۱۶ میلیون مخاطب، رویکرد اصلی خود را بر توسعه ورزش تربیتی و همگانی و در کنار آن، توجه به ورزش قهرمانی قرار داده است.

وی گفت: هدف اصلی این فدراسیون، ارتقای سلامت و نشاط دانش‌آموزان در ابعاد جسمانی، روانی و روحی و حرکت در مسیر تربیت آنهاست. در همین راستا، چشم‌انداز فدراسیون تبدیل شدن به مرجعی مطمئن در زمینه مدیریت استعدادها، از مرحله شناسایی و پرورش تا هدایت، نگه‌داشت و معرفی ورزشکاران مستعد به فدراسیون‌های تخصصی و همچنین کسب افتخارات ملی و بین‌المللی برای کشور است.

صائبی افزود: مسابقات ورزش دانش‌آموزی در یک فرآیند مرحله‌ای، از سطح مدارس و المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای تا عرصه‌های ملی و بین‌المللی طراحی و اجرا می‌شود. این رقابت‌ها یکی از مهم‌ترین بستر‌های شناسایی و انتخاب استعداد‌های برتر دانش‌آموزی برای حضور در رویداد‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. در ادامه این فرآیند، استعداد‌های برتر رشته‌های مختلف ورزشی با برنامه‌ریزی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و مشارکت فدراسیون‌های تخصصی وارد مرحله انتخاب نهایی می‌شوند.

رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی گفت: پس از تشکیل تیم‌ها، اردو‌های آماده‌سازی، ارزیابی‌های فنی و سنجش آمادگی جسمانی ورزشکاران انجام می‌شود و در نهایت، اقدامات مربوط به ثبت‌نام و هماهنگی‌های اجرایی برای حضور در مسابقات جهانی ورزش مدارس (ژیمنازیاد) صورت می‌گیرد.

وی افزود: حضور کاروان جمهوری اسلامی ایران در این رویداد صرفاً به معنای شرکت در یک رقابت ورزشی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس ایران در کنار پرچم کشور‌های جهان و شنیده شدن نام ایران از زبان نوجوانان ورزشکار در عرصه بین‌المللی است. بی‌تردید هر مدال، هر پیروزی و حتی هر حضور شایسته این نوجوانان در میادین جهانی، حاصل سال‌ها تلاش دانش‌آموزان، حمایت خانواده‌های آنها و زحمات مربیان، معلمان تربیت‌بدنی و مجموعه دست‌اندرکاران ورزش دانش‌آموزی است.

سومین حضور ایران در ژیمنازیاد دانش‌آموزی

صائبی گفت: مسابقات جهانی ورزش دانش‌آموزی (ژیمنازیاد) از مهم‌ترین رویداد‌های بین‌المللی ورزش مدارس است که زیر نظر فدراسیون بین‌المللی ورزش مدارس (ISF) برگزار می‌شود. این رقابت‌ها هر سال به‌صورت متناوب در دو رده سنی زیر ۱۵ و زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود، به طوری‌که سال گذشته مسابقات زیر ۱۵ سال به میزبانی کشور صربستان برگزار شد و امسال رقابت‌های زیر ۱۸ سال در کشور برزیل برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی افزود: در ۱۹ دوره‌ی برگزار شده مسابقات ژیمنازیاد زیر ۱۸ سال، ایران تنها در دو دوره حضور داشته است. نخستین حضور ایران در سال ۲۰۱۸ و به میزبانی مراکش رقم خورد. در آن دوره که با حضور ۵۸ کشور و حدود سه هزار شرکت‌کننده در ۱۸ رشته ورزشی برگزار شد، نمایندگان ایران تنها در رشته کشتی آزاد و فرنگی حضور یافتند و موفق شدند رتبه هشتم جهان را کسب کنند. دومین حضور ایران در نوزدهمین دوره این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۴ و به میزبانی کشور بحرین بود. این دوره با حضور ۶۷ کشور و در ۲۶ رشته ورزشی برگزار شد و کاروان دانش‌آموزی ایران با شرکت در ۱۲ رشته توانست جایگاه پنجم جهان را پس از کشور‌های برزیل، چین، چین‌تایپه و رومانی به دست آورد.

اعزام ۱۶۲ دانش‌آموز ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی

وی گفت: کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران با مجموع ۲۳۴ نفر در بیستمین دوره مسابقات جهانی ژیمنازیاد حضور خواهد یافت. این رقابت‌ها ۱۲ تا ۱۷ آذر در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در ۱۰ رشته ورزشی، شامل رشته‌های حضوری و مجازی، به رقابت خواهند پرداخت. رشته‌های کشتی، تکواندو، کاراته، جودو، شطرنج، دوومیدانی، پارادوومیدانی و والیبال ساحلی، رشته‌های حضوری کاروان ایران در این دوره هستند. همچنین ورزشکاران در دو رشته روئینگ و دوچرخه‌سواری به‌صورت مجازی در مسابقات شرکت خواهند کرد. از مجموع اعضای کاروان ایران، ۱۶۲ نفر ورزشکار هستند که ۵۹ نفر از آن ها را دانش‌آموزان دختر و ۱۰۳ نفر را دانش‌آموزان پسر تشکیل می‌دهند. بر این اساس، ۳۷ درصد ورزشکاران اعزامی دختر و ۶۳ درصد پسر هستند. تفاوت در سهمیه دختران و پسران نیز عمدتاً به دلیل نبود رشته کشتی در بخش بانوان است.

صائبی افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ورزشکاران اعزامی، امیدواری زیادی وجود دارد که کاروان ایران در این دوره از مسابقات عملکرد درخشانی داشته باشد و با کسب مدال‌های ارزشمند، جایگاه ورزش دانش‌آموزی کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد.

رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی گفت: همچنین ۳۹ مربی شامل ۱۴ مربی خانم و ۲۵ مربی آقا و ۲۰ سرپرست شامل ۸ خانم و ۱۲ آقا، کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. از مجموع ۲۳۴ عضو کاروان، ۲۲۷ نفر در قالب هیئت اعزامی، حضوری به برزیل سفر می‌کنند و ۷ نفر دیگر نیز در ارتباط با رقابت‌های مجازی در ایران حضور خواهند داشت.

برگزاری اردو‌های انتخابی با حضور بیش از ۳۰۰۰ دانش‌آموز

وی افزود: حضور ۲۳۴ عضو کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی ژیمنازیاد، نشان‌دهنده ظرفیت گسترده ورزش دانش‌آموزی در سراسر کشور و حاصل فعالیت‌های صورت‌گرفته در زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی است. این حضور همچنین بیانگر پویایی و گستردگی فعالیت‌های ورزش دانش‌آموزی در استان‌های مختلف کشور است.

صائبی گفت: بر اساس آمار اعلام شده، استان تهران با ۲۹ ورزشکار و عوامل فنی و اجرایی، بیشترین سهم را در ترکیب کاروان ایران دارد. پس از تهران، استان مازندران با ۲۲ نفر در جایگاه دوم قرار گرفته و استان البرز نیز با ۱۹ نفر، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. در بخش آماده‌سازی و انتخاب ورزشکاران نیز فرآیند شناسایی استعداد‌ها در چند مرحله پیگیری شده است. در مرحله نخست، فراخوان و اردو‌های انتخابی در ۱۰ استان کشور برگزار شد که بیش از سه هزار دانش‌آموز در این اردو‌ها حضور پیدا کردند. رشته‌های جودو، کشتی، کاراته و تکواندو از جمله رشته‌هایی بودند که با استقبال و مشارکت قابل توجه دانش‌آموزان در این مرحله همراه شدند. پس از انجام مراحل انتخابی و مشخص‌شدن نفرات برتر، اردو‌های آماده‌سازی تیم‌های دانش‌آموزی در سه مرحله از اول آبان در ۹ استان کشور آغاز شد تا ورزشکاران منتخب با آمادگی فنی و جسمانی مناسب برای حضور در رقابت‌های جهانی آماده شوند. همچنین اردوی نهایی و مرحله متصل به اعزام کاروان از ششم آذر در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار خواهد شد تا آخرین مراحل آماده‌سازی و هماهنگی‌های لازم پیش از اعزام ورزشکاران انجام شود.

رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی افزود: کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران در این دوره از مسابقات با عنوان «فرزندان میناب» و با شعار «همه با هم برای ایران قوی‌تر» در رقابت‌های جهانی ژیمنازیاد حضور پیدا می‌کند.