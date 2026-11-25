مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۸۳۳ نفر از بیماران نیازمند، از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، از کمک‌های بلاعوض حمایتی (درمانی و دارویی) جمعیت هلال‌احمر از محل منابع عمومی، به ارزش ۵ میلیارد تومان بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی با اعلام این خبر گفت: حمایت از بیماران نیازمند و کاهش بخشی از دغدغه‌های درمانی آنان، در راستای رسالت بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر و بر پایه اصول انسانیت و بی‌غرضی انجام می‌شود. جمعیت هلال‌احمر با هدف تسکین آلام بشری و حمایت از سلامت انسان‌ها، در کنار مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌برخوردار و نیازمند خدمات درمانی قرار دارد.

وی افزود: این کمک‌ها با هدف تسهیل دسترسی بیماران نیازمند به خدمات درمانی، کاهش بار هزینه‌های درمان و حمایت از خانواده‌های آنان ارائه می‌شود و جمعیت هلال‌احمر برای تداوم این حمایت‌ها آمادگی خود را اعلام می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به خدمات حوزه سلامت گفت: در قالب این طرح، ۱۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص برای معاینه و ارائه خدمات دارویی رایگان به مناطق هدف اعزام شدند و خدمات کاروان سلامت نیز در کنار برنامه‌های آموزشی و بهداشتی به مردم ارائه شد.