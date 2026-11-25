همایش ملی تربیت در دوران کودکی و عصر تحول و آینده دیجیتال به صورت وبیناری و حضوری در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، دبیر علمی همایش ملی تربیت در دوران کودکی و عصر تحول و آینده دیجیتال در دانشگاه بیرجند گفت: این همایش به مناسبت گرامیداشت پدر علم و تعلیم تربیت استاد دکتر غلامحسین شکوهی از اساتید خراسان جنوبی و پدر علم تعلیم و تربیت ایران، پیرامون آینده نگری، مسئولیت پذیری و عدالت تربیتی در جهانِ در حال تغییر، برپا شده است.

پور شافعی افزود: شرکت کنندگان تا تاریخ ۲۰ آبان مقالات خود را ارائه کردند که بالغ بر ۱۷۰ مورد مقاله ارسال شده که بخشی از آن به صورت ویدئو کنفرانس و حضوری مطرح خواهد شد.

به گفته وی شرکت کنندگان در مورد رویکرد‌ها و مبانی نوین تربیت در دوران کودکی، خانواده و فن آوری نوین، هوش مصنوعی، تربیت و زیست در جهان دیجیتال، یادگیری و رشد ارزیابی در دوره کودکی مطرح خواهد شد.

وی گفت: این همایش برای اولین بار در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود.