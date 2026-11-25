به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ششمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با حضور ۱۲ تیم از ۱۷ آذرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی مردان به میزبانی باشگاه شهداب ۱۷ تا ۱۹ آذر در شهر یزد برگزار می‌شود.

هفته دوم مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران به میزبانی عسلویه برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام کمیته ساحلی، هفته دوم این رقابت‌ها به میزبانی باشگاه ورزشی پارس جنوبی از دوم تا پنجم دی‌ماه به میزبانی مجموعه ورزش‌های ساحلی عسلویه برگزار خواهد شد.

تیم‌های اوج نوین رامسر، فولاد هرمزگان، فولاد جوان هرمزگان، شهرداری ارومیه، شهرداری مراغه، پاس بندر ترکمن، نیروی زمینی، کاراگستر آذربایجان شرقی، پارس جنوبی عسلویه، سنگ آهن بافق، شهداب یزد و استقلال مشهد تیم‌های شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستند.