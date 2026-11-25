به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبری الجزیره، بر اساس یک نظرسنجی جدید ۵۵ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی، از جمله ۸۰ درصد دموکرات‌ها، خواهان پایان فوری جنگ با ایران هستند.

نتایج این نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که اکثریت رأی‌دهندگان در ایالات متحده خواهان پایان فوری جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هستند، حتی اگر این تصمیم به پذیرش شرایطی با مطلوبیت کمتر منجر شود. در مجموع، ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان با این موضع موافقت کردند که جنگ باید همین حالا و صرف‌نظر از شرایط آن پایان یابد. این میزان در میان دموکرات‌ها و رأی‌دهندگان مستقل به‌ترتیب به ۸۰ و ۵۹ درصد رسید. در میان جمهوری‌خواهان نیز حدود ۲۵ درصد با این موضع موافق بودند.

اکثریت رأی‌دهندگان دموکرات همچنین از اقداماتی برای اعمال فشار بر دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌منظور پایان دادن به درگیری حمایت کردند.

۵۳ درصد اعضای حزب دموکرات اعلام کردند که با اقدام کنگره برای قطع بودجه عملیات نظامی موافق هستند و ۵۱ درصد نیز از گنجاندن بندی برای توقف تأمین مالی جنگ با ایران در مذاکرات بودجه‌ای آینده حمایت کردند؛ حتی اگر چنین اقدامی خطر تعطیلی دولت را به همراه داشته باشد.

این آمار روز سه‌شنبه در چارچوب تازه‌ترین نظرسنجی «مسائل حیاتی» منتشر شد که دانشگاه مریلند با همکاری مؤسسه تحقیقاتی ایپسوس انجام داده است.

شیبلی تلحمی، محقق اصلی این نظرسنجی، گفت از میزان حمایت افکار عمومی از پایان جنگ، صرف‌نظر از شرایط آن، شگفت‌زده شده است.

وی در گفت‌وگویی با الجزیره اعلام کرد : «می‌دانستیم که مردم به‌شدت با این جنگ مخالف هستند و می‌خواهند به آن پایان داده شود. اما چیزی که درباره آن اطمینان کمتری داشتیم، این بود که آنها برای تحقق این هدف حاضر به پذیرش چه شرایطی خواهند بود.» در این نظرسنجی، دیدگاه‌های ۱۰۲۲ بزرگسال آمریکایی درباره جنگ مورد بررسی قرار گرفت.

در یکی از پرسش‌ها، از شرکت‌کنندگان خواسته شد میان سه گزینه، موضع خود را مشخص کنند: پایان فوری درگیری، تشدید تنش نظامی یا ادامه مسیر فعلی با هدف وادار کردن ایران به دادن امتیاز.