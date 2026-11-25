به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان حمل‌و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در این نشست، که با حضور جمعی از

مدیران شهری، استادان دانشگاهی و چهره‌های شناخته‌شده حوزه حمل و نقل و موتورسیکلت درباره راهکار‌های ارتقای ایمنی، نظم‌بخشی به تردد و پاسخ‌گویی به نیاز‌های روزمره موتورسواران برگزارشد؛ با اشاره به افزایش استفاده از موتورسیکلت در سفر‌های روزانه تهران گفت:سهم این وسیله در سفر‌های شهری طی حدود یک دهه از ۸ درصد به حدود ۱۱ درصد رسیده است.

پوریا علیمردانی، افزود: این آمار نشان می‌دهد موتورسیکلت بخشی از واقعیت امروز حمل‌ونقل شهری است و برای مدیریت پیامد‌های آن، باید راهکار‌های مشخص، قابل اجرا و متناسب با نیاز کاربران در نظر گرفت.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک همچنین اعلام کرد که روزانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار موتورسوار وارد محدوده مرکزی تهران و محدوده طرح ترافیک شده یا از آن خارج می‌شوند. او تأکید کرد که گستردگی استفاده از موتورسیکلت، ضرورت ساماندهی تردد و توقف آن را دوچندان می‌کند.

ایجاد خطوط ویژه و ساماندهی پارکینگ‌ها

یکی از راهکار‌های مطرح‌شده در این نشست، ایجاد شبکه‌ای از خطوط ویژه تردد موتورسیکلت در تهران بود که به گفته علیمردانی، این طرح در شورای ترافیک تهران به تصویب رسیده و در برخی نقاط شهر نیز اجرا شده است. او فرهنگ‌سازی برای استفاده منظم و قانونمند از این مسیر‌ها را بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری عنوان کرد.

علیمردانی همچنین از اختصاص حدود ۱۰ درصد ظرفیت پارکینگ‌های شهرداری به موتورسیکلت‌ها خبر داد؛ چراکه هدف از این اقدام، ساماندهی توقف موتورسیکلت‌ها و مدیریت بهتر تردد آنها در سطح شهر عنوان شده است.

توزیع کلاه ایمنی و تأکید بر ایمنی موتورسواران

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک همچنین گفت که از سال گذشته حدود ۳۰ هزار کلاه ایمنی به‌صورت رایگان میان موتورسواران توزیع شده است. این کلاه‌ها در مراکز تجمع موتورسواران و مکان‌هایی توزیع شده‌اند که امکان گفت‌و‌گو و فرهنگ‌سازی در آنها وجود داشته است.

وی با اشاره به آمار‌های ارائه‌شده درباره حوادث، گفت که در تونل توحید ۹۶ درصد تصادف‌های منجر به فوت مربوط به موتورسواران بوده است. همچنین به گفته او، حدود ۸۰ درصد موتورسوارانی که در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، بر اثر ضربه به سر فوت می‌کنند، موضوعی که ضرورت استفاده از کلاه ایمنی را برجسته‌تر از گذشته می‌کند.

علیمردانی افزود که بیش از ۵۰ درصد موتورسواران و بر اساس برخی آمار‌ها حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد آنان در گروه سنی ۱۸ تا ۴۴ سال قرار دارند. او همچنین گفت که نزدیک به ۷۰ درصد کشته‌شدگان تصادفات موتورسیکلت در گروه سنی ۱۸ تا ۴۵ سال هستند؛ در حالی که سهم این گروه سنی از جمعیت تهران حدود ۴۵ درصد برآورد می‌شود.

به گفته وی، مدیریت شهری برای ارتباط مؤثرتر با مخاطبان جوان، از ظرفیت برنامه‌های ورزشی و تلویزیونی نیز استفاده کرده است.

یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره در نشست، وضع پلاک موتورسیکلت‌ها بود. علیمردانی اعلام کرد بر اساس آمار‌های موجود، حدود ۷۵ درصد پلاک موتورسیکلت‌ها مخدوش است و فرهنگ‌سازی برای رفع این مشکل آغاز شده است.

وی تأکید کرد: ساماندهی موتورسیکلت‌سواری تنها به اقدامات کنترلی محدود نمی‌شود و باید هم‌زمان زیرساخت مناسب فراهم و رفتار‌های پرخطر نیز اصلاح شود. از جمله مواردی که به گفته او باید مورد توجه قرار گیرد، حرکت نکردن موتورسیکلت در پیاده‌رو و پرهیز از تردد در خلاف جهت حرکت خودروهاست به همین سبب اقداماتی که هم به حفظ ایمنی عابران پیاده کمک می‌کند و هم از تداخل حرکت در معابر می‌کاهد.

تشویق موتورسیکلت‌های برقی و قانونمند

علیمردانی، سیاست قطعی شهرداری تهران را تشویق استفاده از موتورسیکلت‌های قانونمند و برقی اعلام کرد چرا که به عقیده او، تسهیلاتی که در شبکه ترافیکی ایجاد می‌شود، از جمله امکان استفاده از خطوط ویژه، برای موتورسیکلت‌های برقی و موتورسیکلت‌هایی در نظر گرفته شده که مقررات را رعایت می‌کنند، لذا هدف این است که با فراهم کردن تدریجی این فرصت‌ها، کاربران به استفاده از کلاه ایمنی، رعایت مقررات و حرکت به سمت برقی‌سازی تشویق شوند.

این مقام مسئول درباره ادامه توزیع رایگان کلاه ایمنی و افزایش قیمت آن، تأکید کرد که اگرچه تهیه کلاه ممکن است برای برخی موتورسواران دشوار باشد، اما اولویت، حفظ جان راکبان است و شهرداری تلاش کرده با اهدای کلاه ایمنی در این زمینه با راکبان موتورسیکلت همراهی کند.

تأکید بر ترکیب مهندسی با فرهنگ‌سازی و مشارکت

علیمردانی، ساماندهی موتورسیکلت‌ها را نیازمند دو محور اصلی دانست؛ مهندسی شهر برای فراهم کردن شرایط تردد ایمن و اصولی و فرهنگ‌سازی برای اصلاح رفتار‌های ترافیکی. او معتقد است مدیریت شهری نگاه خود به موتورسیکلت را تغییر داده و آن را بخشی از نظام حمل‌ونقل شهری می‌داند، وسیله‌ای که برای سفر‌های کوتاه، رفت‌وآمد روزانه و فعالیت‌هایی مانند حمل‌ونقل و... به کار می‌رود و باید امکان استفاده ایمن و قانونمند از آن فراهم شود.

وی یادآورشد: برگزاری میزگرد تخصصی «تقاطع» نیز در همین چارچوب، تلاشی برای پیوند دادن دیدگاه مدیران شهری با تحلیل دانشگاهی و تجربه میدانی موتورسواران بود و حضور استادان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران در کنار مدیران اجرایی و چهره‌های شناخته‌شده این حوزه، امکان طرح هم‌زمان ملاحظات علمی، اجرایی و اجتماعی را فراهم کرد.

علیمردانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای بررسی و ترویج راهکار‌های قابل اجرا گفت: «حل مسائل موتورسیکلت‌سواری تنها با اقدامات فیزیکی و مهندسی ممکن نیست و به اصلاح فرهنگ و رفتار ترافیکی نیز نیاز دارد. بر این اساس، برنامه‌های اعلام‌شده سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، از ایجاد خطوط ویژه و اختصاص بخشی از ظرفیت پارکینگ‌ها تا توزیع کلاه ایمنی و تشویق موتورسیکلت‌های برقی و قانونمند، مجموعه‌ای از اقدامات برای ساماندهی تدریجی این بخش از حمل‌ونقل پایتخت را تشکیل می‌دهد.»

در جمع‌بندی نهایی نشست تخصصی «تقاطع»، کارشناسان و مدیران حاضر تأکید کردند که ساماندهی موتورسیکلت‌سواری در کلان‌شهر تهران نیازمند گذار از رویکرد‌های بازدارنده به سمت یک برنامه‌ی جامع و هماهنگ است؛ برنامه‌ای که محور‌های اصلی آن بر سه رکن «ایمنی»، «زیرساخت» و «قانون‌مندی» استوار باشد.

در این راستا، ایجاد خطوط ویژه تردد، تخصیص ظرفیت مشخصی از پارکینگ‌های شهری، گسترش طرح توزیع کلاه ایمنی و ارائه مشوق‌های حمایتی برای موتورسیکلت‌های برقی، در کنار اصلاح رفتار‌های پرخطر و ساماندهی وضعیت پلاک‌ها، به عنوان راهکار‌های کلیدی برای پیشبرد این هدف معرفی شدند.

در پایان، درباره مشارکت فعال موتورسواران و مسئولیت‌پذیری مشترک میان مدیریت شهری و شهروندان، به عنوان پیش‌شرط اصلی برای پایداری این برنامه‌ها و دستیابی به هدفی بزرگ‌تر، یعنی «ترددی ایمن‌تر و منظم‌تر در شهر»، تأکید شد.