به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هوشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از اواسط وقت پنج‌شنبه و طی روز جمعه با افزایش نسبی سرعت وزش باد شمال غربی، در برخی ساعت‌ها دریا به‌ویژه در سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان، تا حدودی مواج پیش‌بینی می‌شوند.

حسین مستانه افزود: در این مدت وزش باد متوسط تا به‌نسبت شدید شمال غربی گاهی تا بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت و افزایش ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از تردد‌های دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی و شنا خودداری و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی اتخاذ شود.

کارشناس هواشناسی بوشهر آسمان استان را امروز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

مستانه اضافه کرد: جهت وزش باد شمال غربی تا شمالی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

به گفته وی، فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ساعت ۰۳:۰۵، مد اول ساعت ۰۹:۰۵، جزر دوم ساعت ۱۲:۵۵ و مد دوم ساعت ۲۰:۰۲ دقیقه خواهد بود.