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هواشناسی بوشهر از صدور هشدار سطح زرد درباره وزش باد متوسط تا بهنسبت شدید از اواسط وقت پنجشنبه تا روز جمعه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هوشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، از اواسط وقت پنجشنبه و طی روز جمعه با افزایش نسبی سرعت وزش باد شمال غربی، در برخی ساعتها دریا بهویژه در سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان، تا حدودی مواج پیشبینی میشوند.
حسین مستانه افزود: در این مدت وزش باد متوسط تا بهنسبت شدید شمال غربی گاهی تا بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت و افزایش ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی توصیه کرد: از ترددهای دریایی غیر ضروری بهویژه تردد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی و شنا خودداری و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی اتخاذ شود.
کارشناس هواشناسی بوشهر آسمان استان را امروز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی کرد.
مستانه اضافه کرد: جهت وزش باد شمال غربی تا شمالی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
به گفته وی، فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ساعت ۰۳:۰۵، مد اول ساعت ۰۹:۰۵، جزر دوم ساعت ۱۲:۵۵ و مد دوم ساعت ۲۰:۰۲ دقیقه خواهد بود.