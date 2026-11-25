یک خیّر نیک‌اندیش مهریزی به یاد والدین درگذشته خود، هزینه مراسم ترحیم را صرف تهیه ۱۱۰ بسته معیشتی برای خانواده‌های نیازمند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهریز از تهیه و توزیع ۱۱۰ بسته معیشتی به ارزش مجموع ۵۵۰ میلیون تومان میان خانواده‌های نیازمند و مددجویان پرجمعیت تحت حمایت این نهاد خبر داد.

حسن‌پور گفت: یکی از خیران نیک‌اندیش شهرستان مهریز در اقدامی خداپسندانه و به یاد والدین درگذشته خود، بخشی از هزینه‌های مراسم ترحیم را به تهیه بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های نیازمند اختصاص داده است.

وی افزود: این بسته‌ها شامل ۱۰ قلم از کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری خانوارهاست که هر بسته با ارزشی حدود پنج میلیون تومان تهیه شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان مهریز با اشاره به توزیع این بسته‌ها میان مددجویان پرجمعیت تحت حمایت کمیته امداد اظهار داشت: تبدیل هزینه‌های مراسم ترحیم به کمک‌های معیشتی برای خانواده‌های کم‌برخوردار، اقدامی ارزشمند و ماندگار و مصداقی از باقیات صالحات است.

حسن‌پور ضمن قدردانی از این خیر نیک‌اندیش ابراز امیدواری کرد با گسترش فرهنگ انفاق و مشارکت خیران، حمایت از خانواده‌های نیازمند افزایش یابد تا هیچ خانواده‌ای در تأمین مایحتاج ضروری زندگی و معیشت فرزندان خود با مشکل مواجه نشود.