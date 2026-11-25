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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از آزادسازی و بازپسگیری ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان سوادکوه در پی اجرای احکام قضایی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران در حاشیه بازدید میدانی از عرصههای منابع ملی شهرستان سوادکوه که با حضور فرماندار و مدیران شهرستانی انجام شد، از برنامهها و اقدامات اجرایی این اداره در راستای صیانت از عرصههای ملی خبر داد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان سوادکوه در پی اجرای احکام قضایی از ابتدای سال جاری تاکنون آزادسازی و بازپسگیری شد.
علی باقری جامخانه افزود:در سال جاری اقدامات قاطعانه و بدون اغماض با تمرکز ویژه بر رفع تصرفات غیرمجاز، اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ و احکام قضایی با همکاری و تعامل دستگاه قضایی، نظامی و انتظامی جهت بازپسگیری اراضی تصرفشده، در سطح اداره کل و همچنین شهرستان سوادکوه صورت گرفته است.
استان مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید میشود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالشهای مهم این استان محسوب میشود.