به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران در حاشیه بازدید میدانی از عرصه‌های منابع ملی شهرستان سوادکوه که با حضور فرماندار و مدیران شهرستانی انجام شد، از برنامه‌ها و اقدامات اجرایی این اداره در راستای صیانت از عرصه‌های ملی خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان سوادکوه در پی اجرای احکام قضایی از ابتدای سال جاری تاکنون آزادسازی و بازپس‌گیری شد.

علی باقری جامخانه افزود:در سال جاری اقدامات قاطعانه و بدون اغماض با تمرکز ویژه بر رفع تصرفات غیرمجاز، اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ و احکام قضایی با همکاری و تعامل دستگاه قضایی، نظامی و انتظامی جهت بازپس‌گیری اراضی تصرف‌شده، در سطح اداره کل و همچنین شهرستان سوادکوه صورت گرفته است.

استان مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می‌شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.