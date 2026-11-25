به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق حاتمی در ارتباط تلفنی با برنامه "روی خط خبر" شبکه خبر به برنامه‌های جدید ستاد برای نوسازی ناوگان خودرو‌های تجاری و سنگین اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از محور‌های مهم برنامه‌های پیش‌رو، خروج کشنده‌های بسیار فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشور است که برای نخستین بار، برنامه مشخصی برای اسقاط کشنده‌های بالای ۵۰ سال با استفاده از ساز و کار‌های جدید در حال تدوین است و قرار است در تاریخ ۲۶ آذر ماه، شیوه‌نامه اجرایی این طرح رونمایی شود.

وی درباره تاثیر اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۲ که انطباق کافی با ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نداشت، به ازای هر ۱۲ دستگاه خود، یک دستگاه باید اسقاط می‌شد، اما قانون تاکید کرده بود که به ازای هر چهار دستگاه خودروی نو شماره تولیدی، یک دستگاه خودروی فرسوده باید از ناوگان حمل و نقل خارج شود.

­مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده افزود: بنابراین با توجه به عدم انطباقی که آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ نسبت به قانون داشت، از مهرماه سال گذشته، اصلاحیه را انجام دادیم و در تیر ماه به تصویب هیئت وزیران رسید و ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شد و در نهایت ۱۲ شهریور ماه سال جاری تاریخ لازم الاجرای آن را اعلام کردیم و فرایند اجرایی آیین نامه جدید را آغاز شد.

بعد از اصلاحیه؛ اسقاط حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو در روز

محمدصادق حاتمی افزود: بعد از اینکه آیین نامه لازم الاجرا شد، روند اسقاط خودرو حدود سه برابر افزایش پیدا کرد و از حدود ۳۰۰ دستگاه در روز، به عدد بیش از هزار دستگاه اسقاط روزانه رسیدیم، ما حتی شاهد اسقاط روزانه ۱۴۰۰ دستگاه هم در بعضی روز‌ها بودیم به طوری که میانگین بین ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ دستگاه خودرو اسقاط می‌شود.

وی ادامه داد: این عدد در سال گذشته در بهترین حالت بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه اسقاط شده است و به طور میانگین بین ۷۵۰ تا ۹۰۰ دستگاه اسقاط خودرو را شاهد بودیم. اما هم اکنون متوسط اسقاط حدود هزار دستگاه است که رشد خیلی خوبی را شاهد هستیم، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال، اسقاط۲۵۰ هزار دستگاه که هدف سالیانه است را محقق کنیم.

وی اضافه کرد: فرایند اسقاط هم اکنون با توجه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دو ورودی بیشتر ندارد؛ یکی شماره گذاری خودرو‌های وارداتی و دیگری شماره گذاری خودرو‌های تولیدی (با ساخت داخل بالای ۴۰ درصد و ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد) که معروف به خودرو‌های مونتاژی هستند.

در سه ما هه گذشته؛ اسقاط ۷۰ هزار دستگاه خودرو

حاتمی گفت: هم اکنون از شهریور ماه امسال تاکنون حدود ۷۰ هزار دستگاه اسقاط انجام شده که این عدد از فروردین ماه تا مرداد ماه ۵۰ هزار دستگاه بوده است که این رشد را ناشی از اصلاح آیین نامه است.

وی درباره جزییات تسهیلاتی که به مالکان وانت‌های فرسوده در طرح جدید نوسازی ناوگان باری ارائه می‌شود نیز گفت: نخستین طرحی است که در حوزه نوسازی به خودرو‌های شخصی انجام می‌شود، در گذشته همه طرح‌ها به خودرو‌های حمل و نقل عمومی (خودرو‌های مربوط به تاکسی یا ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس‌های درون شهری) ختم می‌شد، اما اکنون طرح نوسازی ناوگان باری نخستین طرحی است که در مورد خودرو‌های شخصی با مشارکت شرکت‌های خودروساز اجرا می‌شود. تلاش می‌کنیم نزدیک به هزار دستگاه وانت را با همکاری شرکت زامیاد جایگزین کنیم.

حاتمی اضافه کرد: تاکنون نزدیک به ۷۰۰ متقاضی ثبت نام کردند، فرایند واریز وجه در حال انجام است و ظرفیت ثبت نام این طرح هم رو به اتمام است امیدواریم بتوانیم بعد از اتمام ظرفیت، برای ظرفیت ۵ هزار دستگاه برنامه‌ریزی کنیم و در ادامه بتوانیم بر اساس برنامه تامین مالی پایداری که از محل صرفه جویی مصرف سوخت حاصل می‌شود بتوانیم عدد‌های بالاتری را هدف‌گذاری کنیم.

وی گفت: هم اکنون یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده، ۵۰۰ میلیون هم از محل گواهی اسقاط ارزش خودرو فرسوده شان حاصل می‌شود نزدیک به ۴۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون هم ارزش لاشه خودرو است و مابقی مبلغ خودرو توسط متقاضی باید پرداخت شود.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فروسوده درباره شرایط دریافت تسهیلات، سود و مدت بازپرداخت هم گفت: تسهیلاتی که برای این طرح فراهم می‌شود همانطور که برای ناوگان شخصی است از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود و تامین مالی آن به روش‌های بانکی صورت می‌گیرد، تسهیلات آن با دوره‌ی بازپرداخت ۲۴ ماهه است و سود ۲۳ درصد در حال حاضر به رانندگان ارائه می‌شود، اما تلاش می‌کنیم که این بازه زمانی بازپرداخت تسهیلات افزایش پیدا کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ بالاترین رکورد ما در اسقاط خودرو ۲۲ هزار دستگاه بود، اما با اصلاح آیین نامه در مهر ماه جاری توانستیم رکورد اسقاط ۲۶ هزار دستگاه را داشته باشیم.

حاتمی گفت: تاکنون نزدیک به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه اسقاط انجام شده که بیش از ۲۷ درصد آن در دوره سه ساله وزارت صمت بوده، اتفاقی که در گذشته اعلام می‌شود بعضاً کاهش داشتیم، اسقاط کند شده، این اتفاق تاریخی است، رکورد ایجاد شده در سال جاری هم نزدیک به ۲۸ هزار دستگاه اسقاط را طی یک ماه انجام دادیم، روندی که ۲۰ ماهه گذشته تاریخی بوده و اتفاق نیفتاده بوده، این به نظرم بعضاً بی‌انصافی است که با فرایند اسقاط را دچار رکود بدانیم اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاده و انشالله با حمایت ذینفعان مرتبط روند اسقاط را تلاش کنیم رشد بدهیم و به عدد ۵۰۰ هزار دستگاه متناسب با هدف برنامه هفتم توسعه انشاالله برسانیم.

وی درباره روند نوسازی ناوگان سنگین هم گفت: در حوزه ناوگان سنگین نخستین اتفاق خوبی که در حوزه استفاده از مشوق‌های صرفه جویی مصرف سوخت افتاده، این هم اتفاق تاریخی است که طی ۲۰ سال گذشته‌ای که از روند تصویب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌گذرد، و اتفاقی از محل بهره‌برداری از منابع ناشی از صرفه جویی سوخت تاکنون نیفتاده، اولین باری است که روی یک فرایندی کار می‌کنیم.



بر اساس ماده ۴ مصوبه هیئت وزیران، مصوب کردیم از محل مشوق‌های سوختی در کنار گواهی اسقاط ما بتوانیم نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال را اسقاط کنیم و از ناوگان خارج کنیم، این عدد می‌تواند نزدیک به ۵۴۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی ایجاد کند؛ فارغ از اینکه از چه حوادثی جلوگیری می‌کند، از آن صرفه جویی سوخت ایجاد می‌کند و نهایتا آلودگی هوا را کاهش خواهد داد، اتفاقی که تاکنون انجام نشده ان شاءالله در روز حمل و نقل توسط رئیس جمهور این شیوه نامه ابلاغ خواهد شد به فرآیند اسقاط کشنده‌های بالای ۵۰ سال آغاز می‌شود.

از ۲۶ آذر ماه؛ تامین منابع از محل صرفه جویی مصرف سوخت

حاتمی درباره بازه زمانی فرایند اسقاط خودرو از زمان آغاز تا تحویل خودرو به مالک گفت: در حوزه جایگزینی خودرو‌های سواری، حدود یک ماه فرایند تحویل خودروی متقاضی به مراکز اسقاط و در نهایت تحویل خودروی جایگزین به صاحب خودرو و تکمیل فرایند زمان می‌برد. اما در صورت تاخیر در تکمیل فرایند به هر دلیلی (محدودیت منابع، محدودیت تولید) ما پیگیری کردیم هر کدام از مراجعین در خصوص تأخیر در تحویل، مکاتبه کردیم تا فرآیند تحویل خودرو جایگزین تسریع پیدا کند.