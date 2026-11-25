معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کشور، در نشست با فرماندهان ارشد انتظامی خراسان رضوی، بر نقش راهبردی مجموعه انتظامی در تأمین امنیت، تقویت اعتماد عمومی و افزایش همبستگی ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، مهدی امیری اصفهانی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی کارکنان ایثارگر فراجا اظهارکرد: اگر مردم ما در تمام عرصه‌ها سرفرازانه ایستاده‌اند و هر شب و هر روز تصویری زیبا از پایداری و استقامت را به نمایش می‌گذارند، بخش مهمی از آن مرهون زحمات مجموعه انتظامی در برقراری نظم و امنیت کشور است.

امیری اصفهانی با اشاره به جایگاه ویژه فراجا در ارتباط مستقیم با مردم، گفت: فرماندهی انتظامی بر حسب وظیفه خدمت‌رسانی، بیشترین تماس و ارتباط مستقیم را با مردم دارد و هیچ دستگاه دیگری به این میزان با اقشار مختلف جامعه در ارتباط نیست؛ این ارتباط گسترده، فرصتی ارزشمند برای همراه‌سازی و جلب مشارکت مردمی است؛ مردمی که با وجود تمام مشکلات، همچنان در کنار نظام ایستاده‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تمام تلاش دشمنان با بهره‌گیری از برنامه‌های مختلف و قدرت رسانه‌ای، تضعیف توان موشکی و هسته‌ای، تغییر نظام سیاسی ایران و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی به حاکمیت بود؛ اما این دسیسه‌ها و تهدید‌های مستقیم، به فرصتی طلایی برای کشور تبدیل شد و زمینه تقویت اعتماد به حاکمیت و افزایش چشمگیر همبستگی ملی را فراهم کرد. در این میان، نقش فرماندهی انتظامی در ارتقای اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به حملات دشمن به مراکز فراجا و کارکنان انتظامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار داشت: حملات ددمنشانه به مراکز انتظامی و بسیج نشان می‌دهد که دشمن به‌خوبی نقاط کانونی آرامش‌بخشی، انتظام‌بخشی و خدمت‌رسانی به مردم را شناسایی کرده و این موضوع بیانگر جایگاه مهم و اثرگذار این مجموعه‌ها در حفظ ثبات و امنیت جامعه است.

امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناوری‌های نوین و تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی می‌تواند زمینه‌ساز پیشگیری مؤثرتر از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کشور،در پایان بر ضرورت تداوم خدمت صادقانه، تقویت ارتباط با مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در مسیر پیشگیری از جرم و تأمین امنیت پایدار تأکید کرد.