۳ طرح آبخیزداری و احیا و مرمت قنوات در شهرستان سربیشه با حضور فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

بهره برداری از ۳ طرح آبخیزداری و احیا و مرمت قنوات در شهرستان سربیشه

بهره برداری از ۳ طرح آبخیزداری و احیا و مرمت قنوات در شهرستان سربیشه



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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، ۳ طرح آبخیزداری و احیا و مرمت قنوات در شهرستان سربیشه با هزینه ۱۲ میلیارد تومان با حضور فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل دو بند خاکی در روستا‌های فریدون و رامنگان در حوزه عربخانه و احیا و مرمت قنات در روستای گلنام در شهرستان سربیشه است و جمعیت حدود ۳۰۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند شدند.

همچنین طرح لوله گذاری به طول ۱۳ کیلومتر و انتقال آب به روستای اسلام آباد که به همت گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در دست اجراست تا پایان دی امسال به اتمام می‌رسد.