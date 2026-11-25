دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا از شناسایی یک نفوذ سایبری به یکی از سامانه‌های اطلاعاتی این نهاد خبر داد؛ سامانه‌ای که برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی و غیرمحرمانه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد: یکی از سامانه‌های اطلاعاتی این نهاد هدف نفوذ سایبری قرار گرفته است. این سامانه با هدف استخراج اطلاعات، جمع‌آوری داده‌ها از منابع عمومی و تحلیل روند‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.

با این حال، تاکنون جزئیات دقیقی درباره میزان خسارت احتمالی، نوع اطلاعات افشاشده و شیوه ورود مهاجمان به این سامانه منتشر نشده است.

دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا تأکید کرده است ، این حادثه تأثیری بر سامانه‌های طبقه‌بندی‌شده یا قابلیت‌های حیاتی این سازمان نداشته است.

این رخداد بار دیگر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی نهاد‌های حساس امنیتی را برجسته می‌کند؛ چرا که حتی سامانه‌هایی که با داده‌های عمومی و غیرمحرمانه سروکار دارند، به دلیل نقش آنها در فرایند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات می‌توانند هدف حملات سایبری قرار گیرند.