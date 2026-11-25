به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد‌های آموزشی در حوزه پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: آموزش مهارت‌های زندگی از جمله نه گفتن، تصمیم‌گیری صحیح، حل مسئله، خودمراقبتی و مشورت گرفتن باید از سنین پایین و با روش‌های جذاب، متنوع و متناسب با گروه‌های سنی مختلف دنبال شود.

دکتر سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه مدرسه یکی از مهم‌ترین محیط‌ها برای آموزش مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است، افزود: مدرسه نباید صرفاً محلی برای انتقال محفوظات درسی باشد، بلکه دانش‌آموزان باید در این محیط مشارکت، شیوه صحیح زندگی و چگونگی مراقبت از خود در برابر آسیب‌ها را نیز بیاموزند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از روش‌های آموزشی متنوع تصریح کرد: آموزش مهارت‌هایی مانند نه گفتن، تصمیم‌گیری درست، حل مسئله و درخواست کمک از دیگران نباید صرفاً به کتاب و کلاس‌های نظری محدود شود. بازی، تئاتر، سرود، قصه‌گویی، اردو و فعالیت‌های گروهی از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند مشارکت و رغبت دانش‌آموزان را برای حضور در برنامه‌های پیشگیرانه افزایش دهند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به تجربه برخی کشور‌ها در استفاده از برنامه‌های مشارکتی گفت: در هند، برنامه‌هایی در قالب اردو‌های آموزشی با حضور دانش‌آموزان و در برخی موارد معلمان و والدین اجرا شده است که در آنها هر اردو بر آموزش یک مهارت مشخص متمرکز بوده است. برای مثال، مهارت جرئت‌مندی و نه گفتن از طریق نمایش، ساخت سرود، قصه‌گویی و بازی‌های گروهی به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.

موسوی چلک ادامه داد: تجربه کشور‌هایی مانند هلند و مالزی نیز نشان می‌دهد که محیط مدرسه می‌تواند نقش مهمی در مدیریت و پیشگیری از اعتیاد داشته باشد. البته انتخاب روش‌های صحیح آموزشی، مشارکت دادن خود دانش‌آموزان و همراه کردن خانواده‌ها از الزامات اثربخشی این برنامه‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی آموزش‌ها با سن مخاطبان اظهار کرد: نمی‌توان برای یک دانش‌آموز ۱۰ ساله و یک نوجوان ۱۶ ساله از روش آموزشی یکسانی استفاده کرد. برنامه‌های پیشگیری باید با توجه به شرایط سنی، ویژگی‌های مخاطبان و میزان قرار گرفتن آنان در معرض خطر طراحی شوند و در طول دوران تحصیل استمرار داشته باشند.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: باید میان آموزش عمومی مهارت‌های زندگی و مداخلات ویژه برای گروه‌های پرخطر تفاوت قائل شد. در برنامه‌های عمومی، آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌ها کمک کند، اما درباره کودکانی که در خانواده‌های دارای سابقه اعتیاد زندگی می‌کنند، با توجه به ریسک بالاتر، می‌توان متناسب با شرایط آنان مستقیم‌تر و هدفمندتر صحبت کرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تأکید بر نقش خانواده در تکمیل آموزش‌های مدرسه افزود: والدین نباید پرسش‌ها و نگرانی‌های فرزندان را نادیده بگیرند یا با این تصور که هنوز برای صحبت درباره چنین موضوعاتی کوچک هستند، مانع گفت‌وگوی آنان شوند. لازم است در موقعیت مناسب، با اطلاعات درست و متناسب با سن فرزندان درباره مسائل مختلف گفت‌و‌گو شود و خانواده‌ها نیز از زبان و الگو‌های ارتباطی متناسب با نسل جدید استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند به نتایج پایدار منجر شود، خاطرنشان کرد: برگزاری چند ساعت کلاس آموزشی برای تعدادی از والدین به‌تنهایی به معنای اجرای یک برنامه مؤثر پیشگیری نیست. برنامه‌های آموزشی باید استمرار داشته باشند و از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی دارای مجوز، سابقه و تخصص نیز برای اجرای آنها استفاده شود.