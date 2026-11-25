رئیس مرکز توسعه مکانیزه سازی و صنایع کشاورزی، توسعه فناوری‌های نوین را لازمه ارتقای کیفیت، افزایش ارزش افزوده و رقابت‌پذیری زیتون ایران در بازار‌های جهانی دانست.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما کریم ذوالفقاری همزمان با روز ملی زیتون با اشاره به اهمیت توسعه مکانیزه کردن و صنایع تبدیلی در زنجیره تولید این محصول گفت: آینده صنعت زیتون بدون ورود فناوری‌های نوین، نوسازی تجهیزات و ارتقای روش‌های فرآوری امکان‌پذیر نیست.

او افزود: روز ملی زیتون فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی این محصول و ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و غذایی، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی است.

ذوالفقاری با بیان این که زیتون از محصولات مهم در امنیت غذایی، سلامت جامعه و اقتصاد کشاورزی به شمار می‌رود، اظهار داشت: این محصول در بسیاری از کشور‌های جهان، به‌ویژه مناطق مدیترانه‌ای، جایگاه اقتصادی و غذایی ویژه‌ای دارد و سالانه بیش از ۲۵ میلیون تن زیتون در جهان تولید می‌شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزه کردن و صنایع کشاورزی با اشاره به ظرفیت تولید زیتون در کشور ادامه داد: ایران نیز با تولید حدود ۱۸۸ هزار تن زیتون، سهم قابل توجهی در تولید این محصول دارد و برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و ظرفیت باغداری در استان‌های مختلف، زمینه توسعه بیشتر این بخش را فراهم کرده است.

او با اشاره به چالش‌های موجود در زنجیره تولید و فرآوری زیتون تصریح کرد: بخش قابل توجهی از محصول تولیدی کشور همچنان به‌صورت خام یا نیمه‌خام عرضه می‌شود و این موضوع مانع دستیابی به ارزش افزوده واقعی و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی این محصول است.

ذوالفقاری با بیان این که زیتون و روغن زیتون ایرانی از ظرفیت مناسبی برای حضور در بازار‌های جهانی برخوردارند، گفت: ارتقای کیفیت فرآوری، رعایت استاندارد‌های تولید، توسعه بسته‌بندی و تقویت برند ملی از الزامات افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازار‌های صادراتی است.

او درباره ظرفیت صنایع فرآوری زیتون در کشور نیز اظهار داشت: در حال حاضر ۲۷۴ واحد فرآوری زیتون و تولید روغن زیتون دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی با ظرفیت اسمی بیش از ۱۷۴ هزار تن در کشور فعالیت می‌کنند، اما افزایش اثربخشی این ظرفیت به نوسازی تجهیزات، ارتقای استاندارد‌های کیفی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته نیاز دارد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزه سازی و صنایع کشاورزی افزود: توسعه مکانیزاسیون برداشت، ارتقای بهره‌وری باغات، استفاده از خطوط مدرن روغن‌کشی، سورتینگ هوشمند، فرآوری کم‌دما، فناوری‌های کاهش ضایعات، تکنولوژی‌های سبز و بسته‌بندی پیشرفته از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند کیفیت محصولات زیتون را ارتقا دهد.

او تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در مراحل مختلف تولید، برداشت و فرآوری، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و ضایعات، زمینه افزایش کیفیت روغن زیتون، حفظ ویژگی‌های محصول و تقویت زنجیره ارزش این بخش را فراهم می‌کند.

بررسی آمار‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد ایران از تولیدکنندگان زیتون در جهان است. براساس داده‌های پایگاه آماری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تولید زیتون ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱۵ هزار و ۸۶۱ تن ثبت شده که بر این اساس، ایران در رتبه هجدهم تولیدکنندگان زیتون جهان قرار داشته است. سهم ایران از تولید جهانی این محصول در همین سال حدود ۴۵ صدم درصد برآورد شده است.

در حوزه صادرات نیز فرآورده‌های زیتون ایران به بازار‌های خارجی راه یافته‌اند. براساس اعلام رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، در سال ۱۴۰۳ بیش از یک‌هزار و ۴۶۰ تن روغن و کنسرو زیتون ایران به ۲۰ کشور جهان صادر شده است؛ آلمان، ژاپن، ترکیه، امارات متحده عربی، کانادا، بحرین، فرانسه، افغانستان، عراق و روسیه از جمله مقاصد صادراتی این محصولات بوده‌اند.

همچنین براساس داده‌های تجارت بین‌المللی بانک جهانی و پایگاه داده‌های تجاری سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۷۴۷ تن زیتون فرآوری‌شده و کنسروی به ارزش نزدیک به ۷۹۱ هزار دلار صادر کرده است. عراق با دریافت بیش از ۶۶۲ تن از این محصول، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی زیتون فرآوری‌شده ایران در آن سال بوده است.

با وجود ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، فاصله میان توان تولید و سهم ایران از بازار جهانی نشان می‌دهد توسعه صنایع تبدیلی، افزایش کیفیت محصولات، تکمیل زنجیره فرآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه زیتون ایران در تجارت جهانی داشته باشد.