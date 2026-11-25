رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با هشدار نسبت به گسترش فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه، از آسیب‌های جدی نخاعی و استخوانی ناشی از مداخلات غیرعلمی خبر داد و خواستار برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایرج عبداللهی، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، در حاشیه کنگره سالیانه این انجمن در برج میلاد، نسبت به ورود افراد فاقد صلاحیت علمی به حوزه فیزیوتراپی هشدار داد. وی اظهار داشت که با وجود توسعه و رشد این رشته، مداخلات در فعالیت‌های حرفه‌ای فیزیوتراپیست‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است.

عبداللهی با اشاره به دو سطح از مداخلات، از ورود برخی گروه‌های پزشکی به مباحث تخصصی مانند «الکتروتراپی» و «سوزن خشک» سخن گفت و از سوی دیگر، ورود افراد فاقد هرگونه دانش پزشکی (مانند برخی فعالان حوزه ماساژ و تربیت بدنی) به حوزه درمان را بسیار خطرناک دانست.

وی با انتقاد شدید از تبلیغات غیرعلمی در فضای مجازی، افزود: «برخی افراد با استفاده از پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، بدون دانش تخصصی و با هدف جذب مخاطب، توصیه‌های درمانی نادرست ارائه می‌دهند که می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری نظیر شکستگی و صدمات نخاعی شود.» وی در پایان خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی از جمله دادسرای جرایم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات برای متوقف کردن این فعالیت‌های غیرقانونی شد.