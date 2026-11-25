با مراجعه ۱۲ تَن دیگر به مراکز درمانی هرمزگان، شمار مسمومان ناشی از مصرف الکل در استان به ۹۰ تَن رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این شمار ۷ تَن در بندرعباس، میناب چهار و رودان یک تَن شناسایی شده‌اند.

فریده حسن‌زاده افزود: اکنون ۷۲ تن در مراکز درمانی بندرعباس، میناب، قشم و رودان بستری هستند.

وی با اشاره به گزارش نشدن فوتی جدید افزود: تاکنون پنج تَن در بندرعباس و یک تن در شهرستان قشم جان باخته‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در شماری از مسمومان، آسیب‌های کلیوی و اختلالات بینایی همچون تاری دید گزارش شده است و برخی بیماران خدمات تخصصی همچون دیالیز دریافت کرده‌اند.

حسن زاده افزود: افراد در صورت بروز علائمی مانند سردرد، تهوع، سرگیجه، تاری دید یا کاهش سطح هوشیاری، بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

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