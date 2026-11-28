معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بررسی هشت طرح اقتصادی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: از مجموع هشت طرح مطرح‌شده، در یازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات و موانع ۶ طرح در همین جلسه تعیین تکلیف شد و بررسی ۲ طرح دیگر به جلسات آینده موکول شد.

عسکری افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، مصوبات مناسبی در زمینه تأمین تسهیلات، استمهال بدهی‌ها و پرداخت هزینه‌های واحدهای اقتصادی به تصویب رسید.