به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،آقای وجیه اله ذکوری گفت: مشارکت مؤدیان در این طرح با رشد ۱۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته بیانگر اعتماد عمومی، مسئولیت اجتماعی و همراهی مردم در مسیر توسعه و آبادانی استان است.

این طرح با رویکرد تقویت شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و فراهم‌سازی زمینه نقش‌آفرینی مستقیم مؤدیان در توسعه زیرساخت‌های استان اجرا شده و بستری ارزشمند برای تبدیل مسئولیت مالیاتی به مشارکت اجتماعی فراهم کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: امسال با مشارکت ۱۱ هزار و ۶۳۸ مؤدی مالیاتی، اعتبار مورد نیاز ۶۱ طرح به ارزش ۶۱۰ میلیارد تومان به‌صورت صد درصد تأمین شده است؛ در حالی که تعداد مؤدیان مشارکت‌کننده در سال گذشته ۵ هزار و ۵۰۵ نفر بود

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تصریح کرد: از مجموع ۶۱ طرح، طرح در حوزه آموزش، ۹ طرح در بخش ورزش، طرح در حوزه بهداشت و درمان و خدمات اورژانس و ۱۸ طرح در سایر حوزه ها‌ی فرهنگی، کشاورزی، آبرسانی و زیرساخت‌های خدماتی بودند.

تکمیل بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان همدان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، احداث استخر طالقانی نهاوند با ۳۵ میلیارد تومان، تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه شهید بهشتی همدان با ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، احداث و تجهیز مرحله دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا با ۲۲ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان و احداث و تکمیل پایگاه اورژانس گیان با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، از طرح‌های مهم مورد حمایت مؤدیان هستند.