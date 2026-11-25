رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حاج عباسعلی معینی نجف‌آبادی، پدر بزرگوار شهیدان والامقام قاسم، محمود و محمدعلی را به مردم شریف و شهیدپرور استان اصفهان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت مرحوم حاج عباسعلی معینی نجف‌آبادی، پدر بزرگوار شهیدان والامقام قاسم، محمود و محمدعلی، تصریح کرد: این پدر فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن و انقلابی و تقدیم آنان در راه دفاع از آرمان‌های والای نظام اسلامی، نقشی ارزشمند در عزت و استقلال کشور ایفا کرد. بی‌تردید، نام و یاد ایشان و فرزندان شهیدش در حافظه تاریخی ملت قدرشناس ایران ماندگار خواهد بود.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج عباسعلی معینی نجف‌آبادی، پدر بزرگوار شهیدان والامقام قاسم، محمود و محمدعلی معینی نجف‌آبادی را به خانواده محترم ایشان و مردم شریف استان اصفهان به‌ویژه مردم شهیدپرور نجف‌آباد تسلیت می‌گویم. این پدر فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن و انقلابی و تقدیم آنان در راه دفاع از آرمان‌های والای نظام اسلامی، نقشی ارزشمند در عزت و استقلال کشور ایفا کرد. بی‌تردید، نام و یاد ایشان و فرزندان شهیدش در حافظه تاریخی ملت قدرشناس ایران ماندگار خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و هم‏نشینی با فرزندان گرانقدرش و برای عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران