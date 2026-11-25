به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست با نخبگان و فعالان کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان با اشاره به نقش اردبیل در کریدور دیجیتال کشور از پیشرفت ۴۰درصدی کریدور دیجیتال استان اردبیل نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این طرح تا پایان سال آینده تکمیل می‌شود.

وی افزود: تکمیل این کریدور می‌تواند نقش مهمی برای اردبیل در تبادل ترافیک بین‌المللی و منطقه‌ای ایجاد کند و به ظرفیتی ماندگار برای استان تبدیل شود.

هاشمی توسعه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه‌هایی مانند کشاورزی هوشمند، ایجاد زیرساخت‌های کالبدی و صدور مجوز‌های لازم، زمینه برای شتاب‌بخشی به فعالیت پارک فاوا فراهم شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، پارک فاوا با رویکرد توسعه اقتصاد دیجیتال در استان هرچه سریع‌تر وارد مرحله فعالیت شود.

هاشمی همچنین استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی را از فرصت‌های پیش‌روی توسعه فناوری در استان دانست و از تلاش‌های استاندار اردبیل برای بهره‌گیری از این ظرفیت قدردانی کرد.

وی درباره راه‌اندازی مرکز داده (دیتاسنتر) و زیرساخت‌های پردازشی استان نیز اظهار کرد: وزارت ارتباطات آمادگی دارد با رویکرد حاکمیتی، بستر لازم را فراهم کند و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار بخش خصوصی استان قرار دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود از صدور نخستین موافقت اصولی اپراتور هوش مصنوعی در کشور خبر داد و افزود: پس از تلاش‌های انجام‌شده در وزارت ارتباطات، موافقت اصولی نخستین اپراتور هوش مصنوعی به‌طور رسمی به یکی از شرکت‌های خصوصی کشور ارائه شده است.

هاشمی با تشریح کارکرد این اپراتور گفت: این مجموعه می‌تواند نیاز بخش قابل توجهی از شرکت‌های نوآفرین، نوپا، فناور و دانش‌بنیان را در زمینه زیرساخت‌های پردازشی تامین کند.

وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که توان تامین مستقل زیرساخت‌های پردازشی را دارند، می‌توانند از منابع خود استفاده کنند، اما شرکت‌های نوپا و فناور نباید منابع محدود خود را صرف ایجاد زیرساخت‌های هوش مصنوعی و پردازشی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این شرکت‌ها می‌توانند به‌جای سرمایه‌گذاری سنگین برای تامین زیرساخت، از خدمات اپراتور‌های هوش مصنوعی استفاده کنند؛ ظرفیتی که با فعالیت نخستین اپراتور، برای شرکت‌های فناور در سراسر کشور و استان اردبیل نیز فراهم خواهد شد.