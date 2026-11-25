رئیس‌جمهور گفت: آموزه‌های اخلاقی، انسانی و حق‌طلبانه فردوسی و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب ایران می‌تواند چراغ راه جامعه در مسیر همدلی، مقابله با ظلم و عبور از مشکلات باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی ، دکتر مسعود پزشکیان امروز در دومین روز از سفر استانی خود به خراسان رضوی، صبح امروز چهارشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۵ در نشست با جمعی از ادبا، شعرا و نویسندگان استان، گفت: مردم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و در تمامی مقاطع دشوار، جان خود را برای دفاع از ایران فدا کردند و با پایمردی در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها ایستادند؛ امروز نیز باید با الهام از مفاهیمی همچون همدلی، وحدت، انسجام، ایمان و حق‌طلبی که در فرهنگ ایرانی و به‌ویژه در شاهنامه فردوسی جایگاه برجسته‌ای دارد، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور گفت: وقتی در اشعار فردوسی درباره ظلم، خشم، حق‌طلبی، انسانیت و مقابله با ظالم تأمل می‌کنیم، بسیاری از این مفاهیم با آموزه‌های حضرت علی (ع) نیز همخوانی دارد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه اگر جامعه به این آموزه‌ها عمل کند، می‌تواند دنیای متفاوتی بسازد، تصریح کرد: اگر هر کدام از این آموزه‌ها را در زندگی خود به کار می‌گرفتیم، جامعه‌ای متفاوت و سرشار از آرامش و انسجام داشتیم. اینکه با یکدیگر مهربان باشیم، با هم درگیر نشویم، اختلافات را حل کنیم، دست یکدیگر را بگیریم و برای رفع مشکلات یکدیگر تلاش کنیم، از ارزش‌هایی است که در آموزه‌های دینی نیز بر آن تأکید شده است.

دکتر پزشکیان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه اظهار داشت: امروز یکی از مهم‌ترین امید‌های دشمن، ایجاد اختلاف میان مردم است. دشمن منتظر است یک نفر سخنی بگوید، دیگری پاسخی تند بدهد، فردی توهین کند یا رفتار نامناسبی انجام دهد و سپس این اختلافات را بزرگ‌تر کند. نباید اجازه دهیم اختلافات کوچک به شکاف‌های بزرگ اجتماعی تبدیل شود و دشمن از این شکاف‌ها برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مردم ایران به دلیل ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان اظهار داشت: مردم ایران بزرگوار هستند، پایمردی کردند و پای کشور ایستادند و ما قدردان این ملت هستیم. مردم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایت‌هایی که علیه مردم و کودکان انجام می‌شود، هیچ‌گاه سر خم نخواهند کرد و تسلیم نخواهند شد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه دشمنان ایران همان جریانی هستند که با ایجاد ناامنی، خشونت و تفرقه در جهان به دنبال تضعیف ملت‌ها هستند، گفت: ضرورت دارد با همدلی، وحدت، انسجام، ایمان و حق‌طلبی که از مفاهیم برجسته فرهنگ ایرانی و شاهنامه فردوسی است، در برابر این جریان‌ها ایستادگی کنیم. اگر مردم در کنار یکدیگر باشند و این اصول را در زندگی اجتماعی خود جاری کنند، هیچ قدرتی نمی‌تواند ملت ایران را وادار به شکست و تسلیم کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راه عبور کشور از مشکلات، تقویت انسجام و تکیه بر سرمایه انسانی و فرهنگی ایران است، خاطرنشان کرد: باید از میراث ارزشمند بزرگان فرهنگ و ادب، از فردوسی بزرگ تا دیگر مفاخر ایران، برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر دانایی، مهربانی، حق‌طلبی و وحدت الهام بگیریم و با این سرمایه عظیم فرهنگی، مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران را ادامه دهیم.