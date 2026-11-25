گردهمایی نخبگان اقشار بسیج سپاه الغدیر استان یزد با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی و ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات مردم و توسعه استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جانشین فرمانده سپاه الغدیر در ستاد تخصصی اقشار بسیج با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نخبگان برای حل مسائل کشور و مردم گفت: بسیج علاوه بر فعالیت در عرصه‌های سخت و نیمه‌سخت، در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز برای حل مسائل مردم و استان پای کار است.

سرهنگ محدث، امیدآفرینی در جامعه را یکی از وظایف نخبگان بسیجی دانست و افزود: نخبگان بسیجی باید با بهره‌گیری از دانش، تخصص و ظرفیت‌های خود، در مسیر رفع مشکلات و ایجاد امید و نشاط در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های این گردهمایی اظهار داشت: در این نشست، شش نفر از نخبگان استان در حوزه‌های مختلف اقشار بسیج، از جمله فرهنگیان، اساتید و جامعه پزشکی، دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود را برای توسعه و بالندگی هرچه بیشتر استان ارائه کردند.

جانشین فرمانده سپاه الغدیر در ستاد تخصصی اقشار بسیج همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌های تخصصی مجمع بسیجیان استان گفت: هشت گروه تخصصی در حوزه‌های زنان و خانواده، مدیریت و حکمرانی، اقتصاد و زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، صنایع‌دستی و گردشگری، محیط زیست، آموزش و تحقیقات و بهداشت و سلامت در استان فعالیت می‌کنند.

سرهنگ محدث خاطرنشان کرد: این گروه‌ها با شناسایی مسائل و چالش‌های تخصصی هر حوزه، راهکار‌های کارشناسی برای رفع مشکلات و کمک به پیشرفت و توسعه استان ارائه می‌دهند.