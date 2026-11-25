کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی با طرح دو شکایت قضایی علیه گوگل، این شرکت را به کوتاهی در رسیدگی به محتوای آسیب‌زا در سکو یوتیوب متهم کرد و خواستار دریافت ۱۴۶ میلیون دلار غرامت شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از رویترز، کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی اعلام کرده است: گوگل در برخورد با محتوای آسیب‌زا و مورد مناقشه در یوتیوب کوتاهی کرده و اقدامات کافی برای حذف این مطالب انجام نداده است.

این شکایت‌ها در شرایطی مطرح شده‌اند که دولت مالزی به دنبال افزایش مسئولیت‌پذیری سکوهای دیجیتال در قبال محتوای منتشرشده در فضای مجازی است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یکی از پرونده‌های قضایی به انتشار مجدد مطالب منتسب به وان محمد عزری وان دریس، وبلاگ‌نویس مالزیایی معروف به «پاپاگومو»، در یوتیوب مربوط می‌شود. کمیسیون مالزی مدعی است این مطالب حاوی ادعاهای نادرست و افترا‌آمیز درباره چهره‌های عمومی و نهادهای دولتی بوده‌اند.

این نهاد همچنین اعلام کرده است، گوگل با وجود دریافت اخطارهای رسمی، اقدامات کافی برای بررسی و محدودسازی دسترسی به محتوای موردنظر انجام نداده است.

کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی علاوه بر مطالبه ۱۴۶ میلیون دلار غرامت، خواستار مسدودسازی حساب مرتبط و شناسایی و حذف مطالب مشابه ظرف مدت ۲۴ ساعت شده است.

تاکنون نتیجه‌ای درباره این شکایت‌ها و مطالبات مطرح‌شده در دادگاه اعلام نشده است.