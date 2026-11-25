۳۴ همت مطالبات معوق بهای گاز مصرفی صنایع استان خوزستان از ابتدای سال تاکنون، به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال، حمایت از تولید و تامین منابع مالی قانون هدفمندی یارانه‌ها، وصول شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس‌کل دادگستری خوزستان از وصول ۳۴ همت مطالبات معوق بهای گاز مصرفی صنایع استان با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خبر داد.

علی دهقانی گفت: در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال، حمایت از تولید و تامین منابع مالی قانون هدفمندی یارانه‌ها، موضوع وصول مطالبات معوق شرکت گاز استان خوزستان به طور ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان، از ابتدای امسال مطالبات معوق مربوط به بهای گاز مصرفی صنایع استان پرداخت و تسویه شد.

وی افزود: به منظور تسریع در وصول معوقات شرکت‌های خدمات‌رسان، مقرر شد نشست‌های تخصصی هفتگی با حضور مسئولان مربوطه برگزار شود تا ضمن بررسی موانع موجود، راهکار‌های عملیاتی و تدابیر لازم برای وصول مطالبات شرکت‌های گاز، توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب استان به مرحله اجرا درآید.

پیش از این استاندار خوزستان اعلام کرد؛ شرکت گاز استان موظف شده طرحی برای تامین گاز واحد‌ها در بخش‌ها و سطوح مختلف تدوین کند تا متناسب با ظرفیت تولید گاز، نیاز واحد‌های تولیدی لحاظ شود.

این اقدام با هدف مدیریت مناسب تامین و توزیع گاز در بین صنایع استان انجام گرفت تا بیشترین میزان گاز تولیدی در اختیار واحد‌های تولیدی استان قرار گیرد و فعالیت آنها با کمترین مشکل روبه‌رو شود.