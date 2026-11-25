در درگیری‌های پنجم آذر سال ۱۳۵۷ گرگان که ماموران شاه مردم را تعقیب و به گلوله بستند، ۱۴ نفر به شهادت رسیدند که دو شهید از بانوان بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شهیده نرگس قصابان متولد سال ۱۳۰۸ همزمان با اعتراضات مردم به ظلم و ستم نظام شاهنشاهی فعالیت‌های خود را آغاز کرد و شرکت در تظاهرات و سخنرانی را از وظایف خود می‌دانست.

وی در این واقعه عده‌ای را به خانه خود پناه داد و در همین مکان نیز بر اثر اصابت تیر دژخیمان به شهادت رسید.

شهیده صدیقه پروانه متولد ۱۳۲۸ در گرگان بود. شهیده پروانه همزمان با اوج درگیری امت حزب الله با رژیم ستمشاهی همراه با مردم در تظاهرات روز پنجم آذر سال ۵۷ در خیابان شهدا گرگان شرکت کرد و از سوی دژخیمان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.