سردار حسین رحیمی با اشاره به کشف ۱۷ هزار تن فرآورده جنگلی در هشت ماهه امسال، گفت: در این مدت بیش از ۴ هزار پرونده برای قاچاقچیان فرآورده‌‌های جنگلی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به کشف بیش از ۱۴۵۵ تن انواع چوب و فرآورده‌‌های جنگلی قاچاق، خاطر نشان کرد: ارزش این کشفیات نزدیک بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سردار رحیمی با اشاره به تشکیل ۴۴۶ فقره پرونده برای قاچاقچیان فرآورده‌‌های جنگلی در راستای اجرای این طرح، عنوان داشت: در این طرح ۳۳۶ دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق توقیف شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در مجموع در سال جاری بیش از ۱۷ هزار تن فرآورده‌‌های جنگلی قاچاق کشف شده است، بیان داشت: در این مدت بیش از ۴ هزار پرونده برای قاچاقچیان فرآورده‌‌های جنگلی تشکیل و پیگیری شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با تاکید بر اینکه حفظ و صیانت از منابع طبیعی وظیفه همه مردم است، بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرائم و مفاسد مختلف اقتصادی از جمله قاچاق فرآورده‌های جنگلی با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.