به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، هنگامه هادیانی، نماینده دخترخراسان رضوی در رقابت‌های جام ورونین روسیه در رده سنی بزرگسالان موفق شدجواز حضور در مرحله فینال این مسابقات را کسب کند.

همچنین در بخش مردان، امیر محمد رحمانی در دارحلقه و پرش خرک و امیر محمد قربانی در خرک حلقه، در جمع فینالیست‌های جام ورونین روسیه قرار گرفتند.

رقابت‌های فینال جام ورونین فردا برگزار خواهد شد.