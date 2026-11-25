فاز نخست دوچرخه‌های اشتراکی، پیاده‌راه گذر سلامت و نورپردازی پل شهدای غدیر، در قالب یکصدونوزدهمین طرح پیشرفت و آبادانی شهری شهرداری کرمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این مجموعه پروژه‌ها به نام شهید «علیرضا حسین‌پور» و به دستور محسن تویسرکانی، شهردار کرمان، به‌صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

شهردار کرمان در آیین افتتاح این پروژه‌ها، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و روز تکریم مادران و همسران شهدا، امنیت امروز را مرهون ایثار و فداکاری شهدا دانست و گفت: به برکت رشادت‌های این عزیزان، امروز با اطمینان خاطر به فکر پیشرفت و آبادانی هستیم و با وجود سنگ‌اندازی‌های دشمن، همچنان در مسیر توسعه حرکت می‌کنیم.

تویسرکانی با ابراز رضایت از روند پیشرفت شهر کرمان، اجرای این پروژه‌ها را از نماد‌های همبستگی و مشارکت بخش‌های مختلف شهرداری برشمرد و افزود: با همکاری و تعامل متقابل، این طرح‌ها در حال تحقق هستند و مدیران شهرداری به فعالیت در ساعات اداری محدود نیستند.

وی همچنین از تلاش کارگران شهرداری و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره اقدامات مدیریت شهری قدردانی کرد و نقش‌آفرینی شورای اسلامی شهر را در پیشرفت حوزه‌های شهری قابل تقدیر دانست.