قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت پیوند نظام‌مند سیاست‌های عمرانی و توسعه‌ای استان‌ها با الزامات صیانت از میراث‌فرهنگی تاکید کرد و خواستار مشارکت جدی استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حفاظت، مرمت و احیای آثار تاریخی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی در همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، با تبیین گستره میراث تاریخی و فرهنگی ایران و الزامات حفاظت از این سرمایه ملی، گفت: شما معماران، طراحان و آبادگران امروز ایران هستید و بخش زیادی از مسئولیت توسعه، عمران و آبادانی کشور بر دوش شماست.

او با اشاره به وجود هزاران محوطه تاریخی در کشور اظهار کرد: ۱۶ هزار محوطه خارج از محدوده شهر‌ها و روستا‌ها قرار دارند. همچنین ۱۴ هزار بنای تاریخی، ۱۹۱ بافت تاریخی شهری با جمعیتی بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر و ۱۲ هزار روستای تاریخی در کشور وجود دارد که حفاظت از این مجموعه گسترده، نیازمند هم‌افزایی مستمر میان وزارت میراث‌فرهنگی و مدیریت اجرایی استان‌هاست.

جایگاه جهانی ایران و ضرورت شتاب‌بخشی به ثبت آثار

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به جایگاه ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو بیان کرد: تاکنون ۳۰ اثر طبیعی و ملموس ایران به ثبت‌جهانی رسیده است. برخی از این پرونده‌ها تک‌اثر و برخی دیگر زنجیره‌ای هستند، به‌گونه‌ای که پرونده کاروانسرا‌های تاریخی، ۵۴ کاروانسرا را در ۲۴ استان کشور دربر می‌گیرد.

دارابی با اشاره به ثبت ۲۷ اثر ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو افزود: سه پرونده دیگر شامل نمدمالی، جشن تیرگان و لالایی در گهواره نیز برای طرح و ثبت در اجلاس پیش‌روی یونسکو در دستور کار قرار دارد.

او با بیان اینکه از بیش از یک میلیون اثر و شیء تاریخی موجود در کشور، تاکنون حدود ۴۳ هزار اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، تصریح کرد: ظرفیت تاریخی ایران بسیار فراتر از میزان شناسایی و ثبت کنونی است و این موضوع ضرورت تقویت نظام شناسایی، مستندسازی، ثبت و حفاظت از آثار را دوچندان می‌کند.

۲۶ موزه منطقه‌ای نیمه‌تمام و ضرورت تعیین تکلیف طرح های عمرانی

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به چالش پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: ۲۶ موزه منطقه‌ای کشور که عملیات اجرایی برخی از آنها از سال ۱۳۸۰ آغاز شده، همچنان با درجات مختلفی از پیشرفت فیزیکی، از ۱۰ تا ۸۰ درصد، مواجه‌اند و تکمیل آنها به تامین اعتبار و همراهی مدیریت استان‌ها نیاز دارد.

دارابی با اشاره به رشد زیرساخت‌های موزه‌ای کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: تعداد موزه‌های ایران از کمتر از ۵۰ موزه پیش از انقلاب به ۸۳۳ موزه رسیده است و هدف‌گذاری انجام‌شده، افزایش این تعداد به هزار موزه تا پایان برنامه است.

او افزود: موزه‌ها روایتگر تاریخ و هویت گذشته و نماد‌هایی برای ترویج صلح و تاب‌آوری‌اند. در همین راستا، پیشنهاد اجرای طرح «هر شهر، یک موزه» و اختصاص زنگ میراث‌فرهنگی در مدارس با همکاری آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود و تحقق آن به مشارکت استانداری‌ها و شهرداری‌ها نیاز دارد.

۱۴۹ اثر تاریخی آسیب‌دیده در جنگ؛ ضرورت بازنگری در جانمایی تاسیسات پرخطر

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به آسیب‌دیدگی ۱۴۹ اثر تاریخی در جریان جنگ، از جمله پنج اثر ثبت‌جهانی، گفت: در میان آثار آسیب‌دیده، مجموعه‌هایی همچون میدان نقش‌جهان و عمارت چهل‌ستون اصفهان، کاخ گلستان تهران، بخش‌هایی از راه‌آهن سراسری ایران و مجموعه سعدآباد قرار دارند.

او با تاکید بر اینکه بخشی از خسارت‌ها ناشی از مجاورت آثار تاریخی با تاسیسات و مجموعه‌های آسیب‌دیده بوده است، تصریح کرد: یکی از درس‌های مهم جنگ، ضرورت جلوگیری از استقرار تاسیسات و اماکن پرخطر در مجاورت بنا‌های تاریخی و ممانعت از بازسازی چنین مجموعه‌هایی در حریم آثار ارزشمند است.

دارابی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با نهاد‌های داخلی و بین‌المللی برای پیگیری وضعیت آثار آسیب‌دیده افزود: تاکنون کمک موثری از سوی نهاد‌های بین‌المللی برای جبران این خسارت‌ها دریافت نشده است و مسئولیت اصلی نجات، حفاظت و مرمت این آثار بر عهده خود ماست.

۲۵۰۰ پرونده حفاری غیرمجاز؛ ضرورت تامین زیرساخت حفاظت از محوطه‌ها

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با هشدار درباره تهدید محوطه‌های تاریخی، به‌ویژه محوطه‌های خارج از محدوده‌های شهری، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط با حفاری‌های غیرمجاز در قوه قضاییه مفتوح است و این وضعیت نشان می‌دهد که حفاظت از محوطه‌های تاریخی به اقدامات عملیاتی، زیرساختی و نظارتی گسترده‌تری نیاز دارد.

او افزود: تامین حداقل زیرساخت‌های حفاظتی، از جمله حصارکشی و ایمن‌سازی محوطه‌ها، تقویت یگان حفاظت، تامین امکانات و نیروی انسانی و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای پایش مستمر آثار، باید در برنامه‌های عمرانی استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

دارابی با اشاره به سه محور ماموریتی معاونت میراث‌فرهنگی، شامل صیانت و حفاظت از میراث، کمک به توسعه و آبادانی کشور و دفاع از حقوق عامه مردم، تاکید کرد: تحقق این ماموریت‌ها مستلزم تعامل سازنده میان دستگاه‌های متولی است و حفاظت از میراث‌فرهنگی نباید به یک دستگاه محدود شود.

الزام پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی

معاون میراث‌فرهنگی کشور با تاکید بر ضرورت رعایت مطالعات و پیوست‌های فرهنگی در طرح‌های عمرانی گفت: اجرای پروژه‌های توسعه‌ای باید با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های میراثی هر منطقه همراه باشد تا ضمن پیشبرد برنامه‌های عمرانی، از تخریب و آسیب به آثار تاریخی جلوگیری شود.

او با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در زمینه حفاظت از بنا‌های تاریخی افزود: بر اساس قانون، هر دستگاهی که بنای تاریخی در اختیار دارد، مکلف به مرمت و حفاظت از آن است و در صورت استنکاف، موضوع ترک فعل قابل پیگیری خواهد بود.

دارابی همچنین خواستار همکاری استانداری‌ها در تامین اراضی معوض، آزادسازی عرصه و حریم آثار و تعیین تکلیف طرح‌های مرتبط با محوطه‌های تاریخی شد و از تفویض ۵۰ موضوع به استان‌ها، از جمله حدود ۲۲ موضوع در حوزه میراث‌فرهنگی، به‌عنوان فرصتی برای تسریع امور و کاهش فرایند‌های اداری یاد کرد.

ضرورت هماهنگی استانی برای پرونده‌های ثبت‌جهانی

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت شورای ثبت و شورای حریم ملی برای تسریع فرایند‌های کارشناسی و اداری توضیح داد: در صورت آماده‌سازی پرونده‌ها در استان‌ها، کارشناسان ملی می‌توانند در بازه سه تا چهار روز در استان مستقر شوند و فرایند‌هایی را که ممکن است سال‌ها زمان ببرد، با اتکا به مطالعات پیشین در مدت کوتاهی پیش ببرند.

او با اشاره به پرونده «مساجد ایرانی» که حدود ۴۰ مسجد در ۱۵ استان را دربر می‌گیرد، بر ضرورت هماهنگی استانداری‌ها برای تکمیل مستندات و پیشبرد این پرونده تاکید کرد.

دارابی همچنین با اشاره به پرونده «آسبادها» و گستره جغرافیایی آن در استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان گفت: برای تکمیل و آماده‌سازی این پرونده فرصت محدودی باقی مانده است و معاونان هماهنگی امور عمرانی این سه استان باید آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند چراکه در صورت از دست رفتن فرصت کنونی، نوبت بررسی آن ممکن است دو سال به تاخیر بیفتد.

او با اشاره به تجربه همکاری مشترک در خراسان‌رضوی برای تعیین تکلیف ۱۹ پهنه بافت تاریخی، این الگو را نمونه‌ای از ظرفیت هماهنگی میان میراث‌فرهنگی، شهرداری‌ها و معاونت‌های عمرانی استانداری‌ها دانست.

اسناد بالادستی؛ پشتوانه قانونی حفاظت و احیای میراث تاریخی

معاون میراث‌فرهنگی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به اسناد و ظرفیت‌های قانونی موجود برای حفاظت و احیای میراث اشاره کرد و گفت: سند ملی میراث‌فرهنگی و سند ملی موزه‌های ایران، مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی اختصاصی بنا‌ها و بافت‌های تاریخی، بسته‌های تشویقی بافت‌های تاریخی و چارچوب انتقال حق توسعه از جمله ابزار‌های قانونی و سیاستی برای سامان‌دهی این حوزه هستند.

او همچنین از پیگیری اصلاح آیین‌نامه هیئت‌امنایی کردن اماکن، بنا‌ها و موزه‌ها خبر داد و افزود: برای تکمیل این سازوکار، اصلاح نظام مالی و اداری نیز در حال پیگیری است تا مدیریت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های میراثی با مشارکت مؤثرتر استان‌ها دنبال شود.

دارابی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی استانداران در ساختار هیئت‌امنایی اماکن و موزه‌ها، تاکید کرد: بخش مهمی از مسئولیت اجرایی این سازوکار در استان‌ها بر عهده مدیریت‌عالی و مجموعه معاونت‌های عمرانی استانداری‌ها خواهد بود.

شکاف اعتباری؛ مهم‌ترین مانع حفاظت و مرمت آثار تاریخی

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح محدودیت‌های اعتباری این حوزه گفت: نیاز واقعی سالانه میراث‌فرهنگی حدود ۳۷ همت برآورد می‌شود، اما تامین این میزان اعتبار در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ نیز ۱۰ همت درخواست شد که یک همت از محل اعتبارات ستاد جنگ به تصویب رسید.

او همراهی استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را شرط اساسی تحقق برنامه‌های حفاظت و احیای میراث تاریخی دانست و خواستار آن شد که الزامات صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی به‌صورت جدی در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات عمرانی استان‌ها لحاظ شود.