به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از آناتولی، صد‌ها نفر با تظاهرات در لندن خواستار توقف توسعه هوش مصنوعی پیشرفته شدند، معترضان نسبت به «خطر انقراض بشر» هشدار داده و خواستار وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تری در این خصوص شدند.

همچنین، یک نهاد سازمان ملل هشدار داده است: تدابیر حفاظتی موجود نمی‌توانند با قابلیت‌های به‌سرعت در‌حال‌پیشرفت هوش مصنوعی همگام شوند.دربین معترضان ، یکی ازمعترضان می گوید:

دغدغه اصلی من خطر وجودی ناشی از هوش مصنوعی است؛ اینکه قابلیت‌های هوش مصنوعی‌ای، به‌ویژه آنهایی که شرکت‌های پیشرو مثل آنتروپیک و OpenAI در حال حاضر توسعه می‌دهند دارد سر به فلک می‌کشد.

می‌دانم که بسیار دیوانه‌وار و علمی-تخیلی به نظر می‌رسد، اما افراد بسیار متخصص و بسیار آگاه زیادی هشدار می‌دهند که ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه، شاید یک یا دو سال، مستقیما از «هوش عمومی مصنوعی» یا همان AGI عبور کنیم که سطحی تقریبا برابر با انسان دارد و به «ابرهوش» قدرتمندی برسیم که از نظر توان، فراتر از حتی عجیب‌ترین تصورات ماست.

و اگر یک هم‌راستایی ایمن نداشته باشیم، یعنی اگر اطمینان حاصل نکنیم که هوش مصنوعی در اولویت‌های ما شریک است و به زندگی انسان ارزش می‌دهد، می‌تواند کار‌های واقعا دیوانه‌واری انجام دهد؛ و می‌دانم این به طور باورنکردنی‌ای علمی-تخیلی به نظر می‌رسد، اما بالقوه می‌تواند در تلاش خود برای کسب قدرت بیشتر و انجام هر کاری که فکر می‌کند برای آن برنامه‌ریزی شده است، حیات انسان را منقرض کند.

یکی دیگر از معترضان اعلام می کند : خب، دغدغه اصلی من خطر انقراض بشر است. این دیوانه‌وار به نظر می‌رسد، باورنکردنی به نظر می‌رسد، اما من معتقدم که یک هوش مصنوعی ابرهوشمند، هوش مصنوعی‌ای که از همه انسان‌ها باهوش‌تر است، می‌تواند خطری برای تمام انسان‌های روی سیاره ایجاد کند.

ما معتقدیم باید یک مهلت قانونی فوری یا همان توقف، در آموزش آن سامانه‌های بزرگ‌تر ایجاد شود تا آنجا که مطمئن شویم می‌توانیم این کار را با ایمنی انجام دهیم.

این موضوع غیر از نگرانی‌ها درباره امنیت سایبری است؛ آن نگرانی‌ها نیز بسیار بزرگ و مهم هستند، اما علاوه بر آنها، ما معتقدیم خطر مضاعفی از سوی این سامانه‌های بسیار خطرناک متوجه ما است.

من به‌شدت نگران پیشرفت فعلی در حوزه هوش مصنوعی و انفجار تصاعدی هوش هستم؛ چیزی که همه متخصصان، از جمله رهبران شرکت‌های هوش مصنوعی، بر سر آن توافق دارند که احتمالاً به از دست رفتن کنترل بشر و در بدترین حالت، انقراض بشر منجر خواهد شد و این اتفاق دارد با سرعت زیادی رخ می‌دهد، شاید حتی طی ماه‌های آینده [چنین شود].

بنابراین، پیام ما این است: ما باید همین حالا متوقفش کنیم؛ ما به تنظیم‌گری و همکاری بین‌المللی نیاز داریم تا این دیوانگی را متوقف کنیم. این یک مسابقه جنون‌آمیز است، هیچ‌کس در این مسابقه برنده نخواهد شد و این پیام من است.