خوابگاه تیم‌های ملی اسکیت در ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی، با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، خوابگاه تیم‌های ملی اسکیت در ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی و در مجاورت فدراسیون این رشته، با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان امروز چهارشنبه (۴ آذر) افتتاح شد.

خوابگاه شهدای اسکیت با ظرفیت اسکان ۶۰ نفر، یکی از زیرساخت‌های مهم پشتیبانی از تیم‌های ملی اسکیت به شمار می‌رود که زمینه مناسبی را برای اسکان ورزشکاران و برگزاری اردو‌های آماده‌سازی آن‌ها فراهم خواهد کرد.

این مجموعه از امکانات رفاهی مطلوبی از جمله سوئیت‌های مجهز و سالن‌های استراحت برخوردار است.

احداث محل اقامتی تیم‌های ملی اسکیت با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای امکانات رفاهی ورزشکاران و بهبود شرایط آماده‌سازی قهرمانان کشور در سال‌های گذشته آغاز شد، اما در دوره مدیریت جدید فدراسیون اسکیت تکمیل و تجهیز شد.

فدراسیون اسکیت با حمایت بخش خصوصی در حدود چهار ماه خوابگاه شهدای اسکیت را به مرحله بهره برداری رساند.