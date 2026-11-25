به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حضور مردم پس از ۹ ماه همچنان ادامه دارد اجتماعاتی شبانه که با هدف دفاع از ایران و منافع ملی شکل گرفته است.

این حضور، پیامی روشن از انسجام ملی داردپیامی که می‌تواند محاسبات دشمنان درباره ایران را تغییر دهد.

در همین راستا و همزمان با هفته بسیج با شعار «بسیج، به توان مردم» بر بهره‌گیری از این ظرفیت مردمی در عرصه‌های نوینی همچون علم، فناوری، هوش مصنوعی و فضای مجازی تأکید می‌شود.